Mercedes: Geen enkele update voor GP Australië ondanks problemen

De eerste raceweekenden van 2022 zijn logischerwijs niet verlopen zoals Mercedes dat voor ogen had. Porpoising blokkeert nog veel potentie van de 2022-auto en qua topsnelheid gooit het merk met de ster evenmin hoge ogen. In de paddock is dat gelinkt aan de 2022-motor en de overstap op E10, maar het team wijst vooral naar een achtervleugel met meer drag - luchtweerstand dus. Voorafgaand aan het raceweekend gingen er verhalen rond dat Mercedes de low downforce- en low drag-variant mee zou nemen naar Albert Park, maar het blijkt wachten tot de eerste Europese race.

Sterker nog: voor de wedstrijd Down Under heeft Mercedes naar eigen zeggen helemaal geen upgrades ter beschikking. Ook in het document voor de technische viewing door media - waarbij pers in de pitstraat alle upgrades onder de loep mag nemen - blijft het angstvallig stil bij Mercedes. Het wijst erop dat George Russell en Lewis Hamilton het nog een weekend moeten doen met wat ze hebben en dat ze nog op de tanden moeten bijten. Alleen het beter begrijpen van de eigen auto en het idealiter verlagen van de rijhoogte zou dit weekend soelaas kunnen bieden.

Geen trial-and-error

"We staan behoorlijk ver achter Ferrari en Red Bull. In Jeddah stonden we er misschien nog iets verder achter, we begrijpen inmiddels waarom. Maar ik denk zelfs als we de dingen daar goed voor elkaar hadden, of in ieder geval net als in Bahrein iets beter voor elkaar hadden, dan hadden we er nog altijd vijf à zes tienden per ronde achter gestaan", laat Russell tijdens de persconferentie weten. "We moeten het gat dichten, maar dit weekend hebben we niets substantieels om dat te doen."

"Het gaat simpelweg tijd kosten en daardoor moeten wij als coureurs gedisciplineerd en geduldig blijven." In het wilde weg met allerlei upgrades strooien en maar kijken of ze werken is geen optie voor Mercedes, ook niet door het budgetplafond. "Doordat we zo ver achter staan en door het budgetplafond kunnen we niet zomaar voor trial-and-error kiezen en allerlei onderdelen op de auto gooien. We moeten vertrouwen hebben in het huidige proces en pas upgrades introduceren als we zeker weten dat die werken en het beoogde effect hebben."

Tot die tijd is Mercedes aan het experimenteren met het bestaande pakket - zo reed Hamilton in de eerste training met de Bahrein-achtervleugel en Russell met de Saudi-variant, waarbij kleine delen waren weggehaald om drag te verminderen. Eenmaal op het asfalt is schadebeperking het devies. "In Jeddah zaten we een seconde achter onze concurrenten, dus dan valt er weinig te vechten. Wij moeten zorgen dat we onze resultaten maximaliseren en zoveel mogelijk punten sprokkelen." Russell heeft in een eerder stadium al aangegeven dat de titelkansen nog niet verkeken zijn. Doordat de kalender nu nog niet zo volgepakt is en het zwaartepunt na de zomerstop ligt, is er nog altijd hoop.

Video: Een uitgebreide voorbeschouwing op de GP van Australië en het gebrek aan upgrades bij Mercedes besproken