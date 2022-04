F1 GP Australië 2022 liveblog: Volg de derde vrije training

Na twee jaar zonder Formule 1-actie raasden de coureurs vrijdag voor het eerst over het aangepaste stratencircuit in Melbourne voor de eerste twee vrije trainingen. Net als in Bahrein en Saudi-Arabië is Ferrari goed uit de startblokken gekomen, want in beide oefensessies noteerde een coureur van de Scuderia de snelste tijd. Carlos Sainz Jr. opende in VT1 het sterkste, teamgenoot Charles Leclerc nam in de tweede training het stokje van hem over. Met Sainz op de derde positie lijkt Ferrari de vorm van de eerste twee races te hebben meegenomen naar Australië, maar blijft dat op zaterdag ook het geval?

In de eerste twee races van 2022 streed Ferrari om de overwinningen met Red Bull Racing, maar de Oostenrijkse formatie leek op de vrijdag in Melbourne nog even op gang te moeten komen. Qua topsnelheid zat het al snor bij Max Verstappen en Sergio Perez, maar aanvankelijk leek het insturen in de bochten wat moeizamer te gaan. Gedurende de trainingen slaagde het team erin om het schip enigszins vlot te trekken door veranderingen door te voeren aan de afstelling van de auto's, waardoor Verstappen de dag nog op de tweede positie kon afsluiten. Kan hij in de laatste training het laatste stapje zetten richting de koppositie?

Verder maakte Alpine een heel aardige indruk tijdens de tweede vrije training, met Fernando Alonso op de vierde stek en Esteban Ocon op P6. Ook McLaren sloot de dag af met twee auto's in de top-tien, maar daar staat tegenover dat Haas ietwat tegenvalt met twee auto's buiten de top-15. Krijgt de Amerikaanse renstal de zaak weer op de rit in de aanloop naar de kwalificatie, of moet het dit weekend de strijd vooraan in de middenmoot laten voor wat het is?

Het antwoord op deze vragen gaat deels al gegeven worden tijdens de derde vrije training, die zaterdagochtend om 5.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Wie werkt er met het beste gevoel toe naar de kwalificatie en voor wie is er nog werk aan de winkel? Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de tweede training.