F1 GP Australië 2022 liveblog: Volg de kwalificatie

Bij de terugkeer van de Formule 1 in Australië kwam Ferrari het sterkste uit de startblokken in de vrijdagse trainingen. Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc waren in respectievelijk VT1 en VT2 de snelsten, maar op zaterdagochtend moesten zij de koppositie aan iemand anders laten. Verrassend genoeg niet aan een van de Red Bull-coureurs, maar aan Lando Norris. McLaren heeft het dit jaar tot dusver niet gemakkelijk gehad, maar in Melbourne lijkt het Britse team heel aardig mee te kunnen komen. Niet alleen de snelste tijd van Norris is daar een bevestiging van, dat geldt ook voor de zesde tijd die Daniel Ricciardo op de klokken bracht. Kan McLaren deze vorm vasthouden als het om de verdeling van de startposities gaat?

Hoewel Norris dus de snelste tijd klokte, stond ook Ferrari er in VT3 goed bij met Leclerc op P2 en Sainz op de vijfde stek. Hetzelfde kan gezegd worden van Red Bull Racing. Sergio Perez besloot de afsluitende oefensessie met de derde tijd, teamgenoot Max Verstappen kwam op mediums tot P7. De Nederlander heeft dus absoluut nog niet het achterste van de tong laten zien en dat zorgt automatisch voor de vraag: kan hij voor zijn eerste pole-position van het F1-seizoen 2022 gaan, of moet hij die eer opnieuw laten aan een van de Ferrari-coureurs of teamgenoot Perez?

Mercedes lijkt het lek intussen nog niet boven te hebben, al liet het Duitse fabrieksteam ten opzichte van de tweede vrije training wel tekenen van vooruitgang zien. Lewis Hamilton was in VT3 de snelste man van het team; hij kwam uiteindelijk tot de achtste tijd. Teamgenoot George Russell viel met zijn elfde tijd net buiten de top-tien, maar vergeleken met P11 en P13 in de tweede oefensessie staat het team er dus wel wat beter voor. De vraag is echter of beide mannen zich kunnen plaatsen voor het derde segment van de kwalificatie. En kan Haas F1 dat ook, na de toch wat moeizaam verlopen trainingen in Melbourne?

Op die vragen krijgen we vanaf 8.00 uur een antwoord, want dan springt het licht aan het einde van de pits op groen voor de start van de kwalificatie van de GP van Australië. Via het onderstaande liveblog houdt ons team van F1-journalisten je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen tijdens de kwalificatie.