FIA zet streep door 'Verstappen-tactiek' bij herstart na safety car

In Abu Dhabi - bij de veelbesproken safety car-herstart in de slotfase - kwam Max Verstappen naast Lewis Hamilton. Het leek een kat-en-muisspel, waarbij de Nederlander niet voor zijn titelrivaal mocht belanden, maar wel eerste rang wilde zitten voor als Hamilton op het gas zou gaan. In Bahrein en Saudi-Arabië koos Verstappen voor een soortgelijke aanpak. Op beide omlopen luisterde zijn tegenstrever niet meer naar de naam Lewis Hamilton, maar naar die van Charles Leclerc.

Het idee was echter onveranderd. Verstappen kwam in beide gevallen meermaals naast zijn tegenstander nadat de lichten van de safety car waren gedoofd en die afstand had genomen. Vanaf de derde race van het Formule 1-seizoen 2022 is dat verboden. Zo heeft wedstrijdleider Niels Wittich in de zogenaamde event notes voorafgaand aan de kwalificatie geformuleerd.

"Om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren voordat de safety car terug is bij de pits, moeten de coureurs vanaf het moment dat de lichten zijn gedoofd, een tempo aanhouden dat geen onregelmatig optrekken of afremmen bevat", valt in het document van de FIA te lezen. Dit heeft dus niet alleen betrekking op achterliggende auto's, maar ook op de raceleider. Zo speelde Hamilton het spel in Abu Dhabi mee door te remmen, in de hoop dat Verstappen voor hem zou belanden. Dit spel van remmen en accelereren moet nu verleden tijd zijn.

Verder staat er vermeld dat "alle manoeuvres die andere bestuurders in gevaar kunnen brengen of de hervatting van de race belemmeren" verboden zijn. Onder die laatste categorie valt de aanpak van Verstappen. Zo heeft de FIA een overzicht meegestuurd - in de onderstaande Tweet te zien - waaruit blijkt wat wel en niet meer mag. Het schema geeft aan dat naast de voorligger komen vanaf nu uit den boze is. Een andere lijn dan de voorligger kiezen, dus links of recht ervan rijden, mag wel, zolang de volledige auto maar achter de bolide van de voorganger blijft totdat er race is hervat.