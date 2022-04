F1 GP Australië 2022 liveblog: Volg de race

Na drie kwalificatiesessies in het nog altijd prille Formule 1-seizoen 2022 staat de teller voor Charles Leclerc alweer op twee pole-positions. De Ferrari-coureur mocht in Bahrein al helemaal vooraan beginnen en dat mag hij tijdens de Grand Prix van Australië opnieuw. Hij was zaterdag de enige coureur die onder de 1 minuut en 18 seconden dook en wist zodoende Max Verstappen achter zich te houden. De regerend wereldkampioen wist geen perfecte ronde aaneen te rijgen en was zelf niet geheel tevreden met zijn kwalificatie, maar desondanks belandde hij toch nog op de tweede startpositie. In de eerste twee races vochten Leclerc en Verstappen al mooie duels uit, gaan ze dat in Melbourne opnieuw doen?

Terug van weggeweest in de top-tien zijn de McLarens van Lando Norris en Daniel Ricciardo. Het Britse team heeft tot dusver een moeizaam seizoen gehad, maar tijdens nota bene de thuisrace van Ricciardo wisten beide coureurs voor het eerst dit jaar Q3 te bereiken. Norris wist in die sessie zelfs de vierde startpositie te veroveren, achter Leclerc en de Red Bulls maar voor beide Mercedes-coureurs. Met Ricciardo op P7 heeft McLaren zich in een uitstekende positie gemanoeuvreerd om met goede punten terug te gaan naar Europa. De grote vraag gaat zijn of ze erin gaan slagen om de strijd met Mercedes in hun voordeel te beslechten.

Qua snelheid zit Alpine er dit weekend ook uitstekend bij in Albert Park. Fernando Alonso liet zich in de vrije trainingen en de kwalificatie goed van voren zien, tot hij in Q3 crashte en niet verder kwam dan de tiende startpositie. Bij die crash liep hij een kwetsuur op aan zijn linkerhand, maar de tweevoudig wereldkampioen staat gewoon aan de start. Kan hij ondanks de pijn voor een mooie opmars zorgen? En wat kan Esteban Ocon, die in de eerste twee races telkens punten pakte en nu vanaf de achtste startpositie mag vertrekken?

