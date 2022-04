Verstappen: "P2 is goed, maar gevoel in auto hele weekend al slecht"

De vrije trainingen door het Albert Park van Melbourne verliepen al niet helemaal naar wens voor Max Verstappen. De balans was aan het begin van de vrijdag niet goed en op zaterdagochtend ging het in de derde training evenmin zoals gehoopt. Verstappen brak meerdere snelle runs af en maakte met een handgebaar duidelijk niet tevreden te zijn met het gevoel in de RB18. Verstappen bleef in die sessie op P7 steken, maar hoopte progressie te boeken voor de belangrijkste sessie van de dag.

Dat leek in de openingsfase ook wel het geval. De Nederlander trapte af met de snelste tijd in een onderbroken Q1, maar bleef in het tweede deel steken op P4: "Ik zie helemaal niets door de zon, ik word compleet verblind. En de veranderingen aan de auto hebben ook niets uitgehaald." Dat gezegd hebbende leek Verstappen aan het begin van Q3 wel goed op weg. De wereldkampioen klokte paarse sectortijden, totdat het bij het aanremmen van bocht 13 verkeerd ging. In een tweede poging kreeg hij die bocht wel voor elkaar, maar zag hij Charles Leclerc zeer overtuigend antwoorden.

Het maakt dat Verstappen op de eerste startrij staat, maar een Ferrari voor zich moet dulden. "Dit was niet goed. Ik voel me het hele weekend nog niet echt lekker in de auto. Er is tot nu toe geen enkele ronde geweest waarin ik echt het vertrouwen in de auto had", concludeert Verstappen meteen na de kwalificatie. "Het is een aardige worsteling. Deze tweede plek is nog steeds wel een prima resultaat, maar op de limiet voelt het gewoon niet goed aan. Dat moeten we analyseren."

Het positieve is dat de race pace van Verstappen er wel hoopgevend uitziet, al stemt dat de man met startnummer 1 nog niet tevreden. "Qua race pace stabiliseert het zich allemaal wel een beetje, ja, maar tot dusver schiet dit weekend gewoon alle kanten uit voor mij. Ik ben op zich nog wel blij met deze tweede plek, maar als team willen we natuurlijk meer." Geluk bij een ongeluk is dat het voor Red Bull zondag twee tegen één lijkt te worden. Door onder meer de rode vlag en een mislukte laatste run komt de tweede Ferrari, die van Carlos Sainz, pas vanaf P9.