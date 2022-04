Albon start na diskwalificatie achteraan in Melbourne

De FIA-reglementen schrijven voor dat een F1-auto minimaal 1 liter brandstof in de tank moet hebben, zodat er een brandstofmonster kan worden afgenomen. Bij Alexander Albon, die zijn auto kort na het einde van Q1 op de baan parkeerde, was dit niet het geval. Normaal gesproken worden coureurs gediskwalificeerd voor dergelijke vergrijpen en ook de Williams-coureur ontkwam hier niet aan. Heel groot is de schade echter niet: Albon moest al drie plekken naar achteren door zijn botsing met Lance Stroll in Jeddah en zou de race sowieso al vanaf P19 aanvangen. De Thai gaat nu echter nog een plaatsje verder naar achteren en start zondag in Albert Park als twintigste.

"Na de kwalificatie had wagen 23 onvoldoende brandstof om het vereiste monster te nemen", is te lezen in een verklaring van de stewards. "Wagen 23 voldoet zodoende niet aan de eisen van artikel 6.5 van de technische reglementen van de FIA. Volgens artikel 6.5.2 moet het team ervoor zorgen dat er te allen tijde een brandstofmonster van 1.0 liter uit de auto genomen kan worden. Deze procedure werd gevolgd, maar was uiteindelijk niet mogelijk."

De stewards hebben Albon echter wel toestemming gegeven om aan de Grand Prix van Australië deel te nemen. De pole van Charles Leclerc staat echter op losse schroeven, ook de Monegask moest zich melden bij de stewards. De zaterdag in Australië is er voor Williams één om snel te vergeten. Nicholas Latifi maakte een zware crash mee na een touché met Stroll. De Canadese Williams-coureur werd niet als schuldige aangewezen, maar zijn monteurs hebben nog een hoop werk op de plank liggen.