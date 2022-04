Alonso rijdt Grand Prix van Australië met geblesseerde duimen

De Spanjaard was in de slotfase van de kwalificatie in Melbourne op weg naar een toptijd toen hij bij de elfde bocht van de baan raakte als gevolg van een hydraulisch probleem. Na een korte rit door de grindbak eindigde de Alpine-coureur tegen de bandenstapels. Doordat hij zijn stuur vast had op het moment van de impact, kregen zijn handen een behoorlijke klap te verwerken.

Fernando Alonso had na het incident last van zijn duimen en verscheen zondag met tape om de vingers in de paddock van Albert Park. Hij voorziet echter geen problemen voor de race. “Ik ben in orde”, zegt hij. “Ik had gister tot het allerlaatste moment het stuur vastgehouden voor de crash in een poging de voorvleugel te redden. Maar ik had geen stuurbekrachtiging meer op dat moment. Helemaal niets deed het meer. Ik heb mijn duimen verrekt, dus het is wat pijnlijk nu, maar het zal in orde zijn voor de race.”

Alonso, die naar eigen zeggen mogelijk op pole had kunnen staan in Melbourne, moet door de hydraulische malheur als tiende aan de race in Albert Park beginnen. Charles Leclerc vertrekt van pole-position en heeft Max Verstappen naast zich op de eerste startrij.