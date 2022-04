FIA schrapt vierde DRS-zone in Melbourne om veiligheidsredenen

Het circuit van Albert Park is voor de 2022-editie van de Australische Grand Prix flink onder handen genomen. De baan heeft een compleet nieuwe asfaltlaag gekregen en de lay-out is op een paar punten veranderd om meer inhaalmogelijkheden te creëren. Zo zijn de oude bochten 9 en 10, die samen een langzame chicane vormden, weggehaald, waardoor er een vloeiende lijn ontstaat richting de nieuwe bocht 9.

Deze wijziging maakte de toevoeging van een vierde DRS-zone mogelijk, al waren niet alle coureurs overtuigd of inhalen wel mogelijk was bij de snelle chicane die aan het einde van dat ‘rechte’ stuk volgt.

In hoeverre deze nieuwe DRS-zone voor meer inhaalacties zou hebben gezorgd, zullen we nooit weten, want de FIA heeft vlak voor de start van de derde training laten weten dat deze DRS-zone voor de rest van het weekend is geschrapt. In een statement laat de racedirectie weten: “Om veiligheidsredenen is het aantal DRS-zones naar drie gereduceerd voor het restant van het evenement. DRS-detectiepunt 1 komt voor bocht 9 en DRS-activivatiepunt 1 na bocht 10. DRS-detectiepunt 2 blijft onveranderd. De activitatiezones die daarop volgen, zullen opnieuw worden genummerd.” Het betekent dat het circuit net als in 2019 drie DRS-zones zal hebben, waarbij de plaatsing ook vergelijkbaar is met de oude situatie.

