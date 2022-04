Norris topt VT3 na crashes van Aston Martin-duo, Verstappen P7

De derde oefensessie kende een rustig begin. Een handjevol coureurs ging meteen naar buiten, maar keerde zonder tijd te rijden terug in de pits. Na acht minuten was Lando Norris de eerste die een tijd neerzette. De McLaren-coureur liet op de zachte band 1.21.247 noteren.

Max Verstappen komt normaal gesproken pas de baan op als de derde training bijna halverwege is, maar dit keer besloot hij al na tien minuten aan de slag te gaan. De regerend kampioen rondde de baan op de medium compound in 1.21.178, waar teamgenoot Sergio Perez onder ging met 1.21.024. Ferrari-rijders Charles Leclerc en Carlos Sainz begonnen de dag op de zachte band en stonden beiden even bovenaan, waarna Fernando Alonso zich liet zien door de Alpine naar 1.20.119 te brengen.

De training was 20 minuten onderweg toen er een gele vlag werd gezwaaid voor Lewis Hamilton, die een uitstapje door het grind maakte. De Brit kende een moeizame vrijdag en leek op zaterdagochtend nog niet veel beter te gaan, terwijl ook Mercedes-teamgenoot George Russell het zichtbaar moeilijk had in de W13. De zevenvoudig wereldkampioen was nog maar net terug op het asfalt of er was een rode vlag. Sebastian Vettel was bij de negende bocht van de baan geraakt en in de kunststof blokken gecrasht. De Duitser kon ongedeerd uitstappen, maar zijn training zat er hierdoor wel na vijf ronden al op, terwijl hij op vrijdag ook al de volledige tweede oefensessie moest missen doordat zijn motor moest worden gewisseld na een probleem in VT1.

Na tien minuten was de Aston Martin van Vettel geborgen en kon de actie worden hervat. Alonso en Perez, die naar de zachte band was overgestapt, reden afwisselend nieuwe snelste tijden. Verstappen ging door op de medium compound en maakte een spin bij de voorlaatste bocht. “Ik snap niet waarom ik spin. Het is op het moment heel moeilijk om de balans te voelen”, reageerde de Red Bull-coureur op de boordradio.

Met nog een kwartier op de klok plantte Sainz zijn Ferrari op P1 door op de soft 1.19.419 te rijden. Lando Norris ging daar vijf minuten later echter met drie tienden onder door 1.19.117 te noteren. Charles Leclerc, Sergio Perez en Fernando Alonso gingen eveneens sneller dan Sainz, maar kwamen niet aan de tijd van de McLaren-coureur. Zij stonden hierdoor respectievelijk tweede, derde en vierde op het moment dat Lance Stroll voor een voortijdig einde van de sessie zorgde door met de tweede Aston Martin in de kunststof baanafzetting te botsen. Lunch lijkt er daarmee definitief niet in te zitten voor de monteurs van de Britse formatie.

Max Verstappen brak tot twee keer toe een snelle ronde op de soft af en bleef met 1.19.809 steken op P7, waarmee hij nog achter thuisrijder Daniel Ricciardo eindigde. De Australiër moest met een 1.19.693 een halve seconde toegeven op McLaren-collega Norris. Hamilton sloot de vrije trainingen als achtste af, terwijl Russell op P11 bleef steken. Kevin Magnussen voelde zich op vrijdag niet lekker, maar is inmiddels weer in orde. Toch kwam de Haas-rijder niet verder dan de zeventiende tijd. Teamgenoot Mick Schumacher ging met de veertiende tijd niet veel beter.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Australië begint om 8.00 uur Nederlandse tijd.

