Verstappen: "Gevoel was niet goed, maar zijn nu op de goede weg"

Max Verstappen mocht na zijn zege in Saudi-Arabië met vertrouwen afreizen naar Melbourne en kan in het Albert Park eveneens rekenen op enkele upgrades. Desondanks verliep de vrijdag nog niet helemaal naar wens. In de eerste training bleef Verstappen op P4 steken en in de tweede sessie meldde hij zich al rap op de boordradio: "Man, ik heb nog steeds dezelfde problemen." De Limburger beklaagde zich vooral over het gevoel in snelle bochten, waarin hij grip miste bij het insturen. "Of ik een andere vleugelafstelling wil? Ik weet niet of het daarmee op te lossen is."

Na enkele aanpassingen wist Verstappen alsnog een sprong te maken en beslag te leggen op de tweede stek, tweeënhalve tienden achter kampioenschapsleider Charles Leclerc. "In de eerste training en aan het begin van de tweede was de balans niet goed", laat de wereldkampioen op zijn eigen website weten. "We hebben de auto iets veranderd voor de laatste run en dat voelde een stuk beter aan. In de lange run lijkt alles stabiel en goed, daar ben ik blij mee. We hebben vooruitgang geboekt vandaag. Dat was ook nodig, want in het begin was het een beetje tricky. We zijn in de goede richting gegaan en ik hoop dat we nog wat kleine aanpassingen kunnen doen voor morgen.”

Ferrari weer ijzersterk, Red Bull op het juiste spoor

Red Bull weet nu met andere woorden in welke richting het moet werken voor de kwalificatie, al blijkt de concurrentie uit Maranello weer bijzonder sterk. "Je weet niet hoe het er morgen uit gaat zien natuurlijk, maar Ferrari lijkt wel weer heel snel, ja. We hebben zelf nog wat werk te doen, maar zitten er op zich min of meer bij.” Daarbij valt overigens op dat Red Bull wederom een hogere topsnelheid weet te halen aan het eind van de rechte stukken en dat Ferrari het juist in bochtige secties wint. Het kan net als in Bahrein en Saudi-Arabië duiden op uiteenlopende afstellingen.

Over het aangepaste circuit door het Albert Park van Melbourne is Verstappen goed te spreken. "Ja, het is goed. De grip is goed en de hobbels zijn ook minder geworden, waardoor je de bochten beter aan kunt vallen. Ik heb in ieder geval genoten van mijn rondjes vandaag", aldus de man met het startnummer 1. Of de ingrepen ook daadwerkelijk tot meer inhaalacties leiden - het doel van de ingrepen - moet zondag logischerwijs blijken.

Video: De verschillende afstellingen van Ferrari en Red Bull geanalyseerd