Ferrari stuitert flink in Australië: "Maar kost ons geen rondetijd"

Ook in Melbourne is Ferrari bijzonder goed uit de startblokken gekomen. Na beide sessies op vrijdag was er een scharlakenrode bolide bovenaan de tijdenlijst te vinden. In de eerste training zette Carlos Sainz nog de toon, in het tweede bedrijf nam stalgenoot Charles Leclerc het commando over. Het lijkt allemaal koek en ei, al is dat volgens de Monegask iets te kort door de bocht.

"Het was een positieve dag voor ons, dat zeker, maar ook wel een lastige. Vooral de eerste vrije training was lastig voor mij. De auto reageerde niet helemaal zoals gehoopt, al hebben we daar richting de tweede training wel aan kunnen werken. Hopelijk kunnen we voor de kwalificatie nog weer een extra stap zetten" blikt Leclerc meteen na afloop van de tweede training terug.

Porpoising niet ideaal, maar kost geen tijd

Het stuiteren van de Ferrari sprong zoals gezegd in het oog. Waar porpoising in Bahrein een kleine rol speelde, was het euvel op het bloedsnelle Jeddah Corniche Circuit nagenoeg verdwenen. In Melbourne lieten de onboardbeelden goed zien dat het fenomeen in volle glorie terug is. "Ik denk niet dat het alleen met de hoeveelheid brandstof te maken heeft", laat Leclerc desgevraagd weten. "Het ligt vooral aan het type circuit. In Bahrein hadden we het inderdaad een beetje, in Jeddah minder en hier weer meer."

"Het is niet echt comfortabel voor ons als coureurs, maar goed, we werken eraan. Het stuiteren kost ons gelukkig geen rondetijd, het kost alleen comfort op de rechte stukken." Dit betekent dat het stuiteren voor de kwalificatie geen probleem is, maar dat het over een hele raceafstand wel meer van de coureurs vergt. Leclerc is echter bereid om dat offer te brengen. "Ik ben hier niet voor een comfortabele auto, ik ben hier voor een snelle auto. In dat opzicht ziet het er wel goed uit."

Heeft Red Bull nog iets achter de hand?

Met een gat van tweeënhalve tienden naar Max Verstappen lijkt Ferrari zelfs de snelste brigade, al is dat beeld volgens Leclerc ietwat vertekend. "Ik denk dat Red Bull vandaag iets meer in het vat had zitten dan dat ze hebben getoond. Ze konden niet echt een ideale ronde aan elkaar knopen en volgens mij had Max ook last van verkeer in zijn snelste ronde. Het wordt morgen in ieder geval close, wij moeten echt het maximale uit onze auto halen om vanaf pole te starten."

