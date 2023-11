F1 Brazilië live: Volg de kwalificatie

De Formule 1 is in Brazilië beland en rijdt dit weekend op het Autodromo Jose Carlos Pace in Sao Paulo. Het 4,309 kilometer lange asfaltlint wordt als een van de mooiste banen van de kalender gezien. De baan is tevens het decor van het laatste sprintweekend van 2023 en dus staat de zaterdag volledig in het teken van de sprintrace. Dit houdt in dat de kwalificatie al op vrijdagavond Nederlandse tijd verreden wordt. Naar aanleiding van de vrije training belooft het een bijzonder spannende sessie te worden. Wie pakte gaat de eerste startplek?

Hoewel George Russell niet de snelste tijd reed in VT1, begint de Brit misschien wel met de beste papieren aan de kwalificatie. Ferrari was met zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc sneller dan de winnaar van vorig jaar, maar zij klokten hun tijd op de zachtste band. Russell daarentegen koos voor de medium en snelde naar een tijd die slechts een tiende trager was dan die van de snelste man Sainz. Voorlopig doet de W14 het uitstekend, al moet meteen gezegd worden dat Red Bull zich in de openingssessie volledig op de race focuste, doordat zij alleen maar hun ronden op de harde band reden. Max Verstappen eindigde als zestiende, twee plekken voor teamgenoot Sergio Perez. De RB19 is voorlopig nog onbekend met de twee zachtere compounds. Komen zij als een duveltje uit een doosje of gaan we na Austin en Mexico weer een andere polesitter zien in plaats van een van de Red Bull-mannen?

McLaren mag ook niet onderschat worden. Oscar Piastri noteerde bijvoorbeeld twee paarse sectoren op de zachte band, alvorens hij zijn rondje afbrak en naar binnen dook. Dit gold ook voor teamgenoot Lando Norris. Wellicht hebben zij genoeg vertrouwen dat het afmaken van de ronde niet meer nodig was. Daarnaast is het de vraag wat Lewis Hamilton kan doen. Hij opende het raceweekend met een twaalfde tijd, vlak achter Fernando Alonso. De grootste verrassingen waren Nico Hülkenberg op plek vier en Alexander Albon op plek vijf. Kan het duo de snelheid op de soft vasthouden of worden ze voorbijgestreefd door andere heren?

Het antwoord op al de bovenstaande vragen worden van 19.00 uur gegeven. Dan start de kwalificatie voor de Grand Prix van Brazilië. Wil jij niets missen van de actie en ook meteen de laatste video's van Viaplay zien? Dan zit je bij Motorsport.com goed.