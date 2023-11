Het circuit van Interlagos vormt het decor van het laatste sprintweekend van het Formule 1-seizoen 2023. Voor de laatste keer dit jaar werd er dus op de vrijdag gekwalificeerd. Hoewel Ferrari de enige vrije training voor de Braziliaanse Grand Prix als eerste en tweede besloot - Carlos Sainz liet teamgenoot Charles Leclerc een tiende achter zich - viel er op basis van de oefensessie bar weinig te zeggen over de onderlinge krachtsverhoudingen in Sao Paulo. De coureurs van McLaren waren beiden namelijk erg snel onderweg op de soft, alvorens zij hun vliegende ronde afbraken en de pits opzochten. Red Bull-rijders Max Verstappen en Sergio Perez kwamen ondertussen uitsluitend met de harde band in actie, resulterend in de zestiende en achttiende positie in de tijdentabel.

Q1: RB19 'springt als een kangoeroe'

De kwalificatie begon een kwartier later dan gepland, omdat de baan moest worden schoongeveegd, nadat Lewis Hamilton en Fernando Alonso eerder op de dag lekke banden hadden opgelopen doordat er schroeven en spijkers op de baan lagen. Ook klaagden de F1-coureurs over gesteente dat omhoog werd geworpen.

Aangezien er regen in de buurt van het circuit was, doken alle rijders meteen de baan op toen het licht aan het einde van de pits op groen sprong voor de eerste sessie van de kwalificatie. Lando Norris kwam tijdens zijn eerste run tot een 1.10.623, waarmee hij naar de eerste stek in de tijdenlijst ging. Max Verstappen nam met een 1.10.944 op de tweede positie plaats. De Limburger toonde zich na zijn eerste vliegende ronde niet tevreden over de RB19. “Mijn auto springt heen en weer als een kangoeroe. Het is hetzelfde probleem als in Mexico”, deelde Verstappen mee aan zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. Hamilton kwam daarna in een 1.10.884 over de streep, waardoor Verstappen naar P3 zakte.

Doordat de dreiging van regen aanhield, keerden de coureurs na een bezoek aan de pits snel terug op het circuit. Leclerc zette zijn Ferrari bovenaan met een 1.10.472, waarna Piastri naar de tweede plek klom door met een 1.10.519 een halve tiende langzamer te gaan dan de Monegask.

Met nog twee minuten op de klok maakte Lance Stroll melding van de eerste regendruppels. Niettemin reed George Russell nog een nieuwe snelste tijd door rond te gaan in een tijd van 1.10.340 en ging Nico Hülkenberg met de Haas maar drie duizendsten langzamer dan Leclerc en naar de derde tijd. Verstappen zakte in de slotfase naar P12 in de tijdenlijst, maar reed bij het zwaaien van de vlag nog een 1.10.436, waarmee hij op nog geen tiende van Russell de tweede stek opeiste. Achter Russell en Verstappen eindigden Leclerc en Hülkenberg de sessie als derde en vierde, terwijl Piastri de top-vijf besloot. Voor AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo was Q1 het eindstation. Ook Valtteri Bottas, Logan Sargeant en Zhou Guanyu waren klaar.

Q2: Norris nipt sneller dan Verstappen

De regen zette niet door, waardoor de coureurs aan het begin van het tweede kwalificatiedeel op droogweerbanden konden blijven rijden. Verstappen was de eerste die een ronde voltooide en noteerde een 1.10.162. Perez sloot met een 1.10.370 aan op de tweede stek, maar zakte vervolgens twee plekken doordat Norris en Piastri hun McLarens op P2 en P3 zetten. Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen waren de laatsten die een tijd op de klokken brachten en gingen naar de achtste en negende positie in de tijdenlijst.

Het waren Alexander Albon, Alonso, Leclerc, Russell en Sainz die na de eerste runs in de gevarenzone stonden. Russell plantte zijn Mercedes kort daarna echter op P2 met een 1.10.316, waarna Sainz die plek van de Brit overnam met een 1.10.542. Alonso ging vervolgens naar de tweede tijd door maar 0.075 seconde langzamer te gaan dan Verstappen. De tijdenlijst bleef echter in beweging tijdens de laatste minuten van de sessie. Zo noteerde Norris een nieuwe snelste tijd met een 1.10.021 en verbeterde Perez zich naar de derde tijd door de klok te laten stoppen op 1.10.219. Hülkenberg, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Magnussen en Albon stonden bij het uithangen van de vlag aan de verkeerde kant van de streep.

Q3: Rode vlag maakt voortijdig einde aan kwalificatie

Bij aanvang van Q3 naderde een zeer donkere lucht het circuit van Interlagos. De tien overgebleven coureurs stonden voor de start van de sessie dan ook aan het einde van de pitstraat klaar om meteen naar buiten te gaan, toen het licht op groen ging voor het laatste kwalificatiedeel.

Verstappen rondde het circuit in een tijd van 1.10.727 en zette zijn Red Bull daarmee bovenaan. De concurrentie beet zich stuk op de tijd van de Nederlander, terwijl de zware bewolking arriveerde. Piastri schoot het gras op en kwam zonder tijd terug in de pits. Sainz had ook een moment en bleef steken op de achtste tijd, terwijl Perez na de eerste vliegende ronden negende stond.

Terwijl de wagens terugkeerden in de pits, nam de wind toe en werd het aardedonker op het circuit. Met nog vier minuten op de klok werd de rode vlag uithangen, waarna de melding van de wedstrijdleiding kwam dat de sessie niet zou worden hervat. Zo scoorde Verstappen zijn elfde pole-position van 2023 en de éénendertigste uit zijn Formule 1-carrière, waarmee hij Nico Rosberg voorbij is in de rangorde. Leclerc start zondag naast hem op de grid, terwijl de tweede rij voor Stroll en Alonso is. Hamilton en Russell kwalificeerden zich als vijfde en zesde, terwijl Norris, Sainz, Perez en Piastri zondag de top-tien op de grid completeren.

Het Formule 1-weekend in Brazilië gaat zaterdag verder met het sprintgedeelte. De Grand Prix begint zondag om 18.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Extreem zwaar weer maakte einde aan F1-kwalificatie in Sao Paulo

Uitslag kwalificatie F1 Grand Prix van Sao Paulo: