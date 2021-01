Teampresentaties MotoGP 2021: Wanneer onthullen teams de motoren?

Terwijl de eerste wijzigingen op de MotoGP-kalender al doorgevoerd zijn, werkt de organisatie met man en macht om het seizoen überhaupt door te laten gaan. De teampresentaties staan desondanks op de rol en er hebben nogal wat verschuivingen plaatsgevonden voor 2021. De meest opvallende is misschien wel de overstap van negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi naar de Petronas Yamaha SRT-formatie. Hij wordt daar de teamgenoot van Franco Morbidelli, de coureur die bij Rossi in de opleiding zat en vorig jaar zijn definitieve doorbraak beleefde met drie overwinningen in de MotoGP.

Marc Marquez zit nog altijd bij Repsol Honda, maar het team heeft met Pol Espargaro ook een nieuwe rijder aangetrokken. Hij is overgekomen van KTM, waar Miguel Oliveira de nieuwe teamgenoot is van Brad Binder. Ook bij Ducati is er een flinke stoelendans geweest. Jack Miller en Pecco Bagnaia vormen het fabrieksteam in 2021, bij Pramac Ducati rijdt Johann Zarco naast debutant Jorge Martin. Esponsorama Racing heeft met Moto2-wereldkampioen Enea Bastianini en Luca Marini twee debutanten binnen de gelederen. Die laatste komt in actie met ondersteuning van VR46, het team van zijn halfbroer Valentino Rossi.

Het kampioensteam Suzuki blijft voor 2021 ongewijzigd wat betreft de rijdersbezetting. Het Japanse merk vertrouwt opnieuw op Joan Mir en Alex Rins. Wel was er een opvallende verandering in het management met het vertrek van teambaas Davide Brivio, die racing director is geworden bij het Alpine Formule 1-team. Bij Aprilia is ondertussen nog niet duidelijk hoe de line-up er precies uitziet. Aleix Espargaro is zeker van een plekje, maar het team moet nog beslissen wie daarnaast het volledige seizoen gaat rijden: Lorenzo Savadori of Bradley Smith.

Overzicht teampresentaties MotoGP 2021: