KTM presenteert MotoGP-teams, Tech3 in nieuw jasje

Na het vertrek van Pol Espargaro heeft KTM ervoor gekozen om Miguel Oliveira van Tech3 over te laten komen naar de hoofdmacht. Daarmee heeft de Oostenrijkse fabrikant nu twee rasechte KTM-protegés op de grid staan. Vorig jaar debuteerde Brad Binder in de MotoGP, hij deed dat meteen bij het fabrieksteam. Oliveira was met winst in Oostenrijk en Portugal goed voor twee overwinningen, Binder verraste met een overwinning in de Grand Prix van Tsjechië.

Mede door de successen van Binder en Oliveira rukte het merk zich los uit de achterhoede en werden nieuwe stappen gemaakt. Het kwam zelfs zover dat KTM de voordelen met betrekking tot het testen en ontwikkelen van materiaal kwijtraakte. Het merk mag de krachtbron wel blijven ontwikkelen in 2021, daar is een vrijstelling voor verleend. Het betekent echter wel dat de verwachtingen rond KTM nu hoger liggen. Het merk wil de komende jaren mee gaan doen om het wereldkampioenschap.

KTM neemt hoofdsponsorschap over bij Tech3

Tech3 heeft in 2021 ook een nieuwe rijder. Na zijn gedwongen vertrek bij Ducati kwam Danilo Petrucci op de radar van Pit Beirer en Mike Leitner, de kopstukken van KTM’s MotoGP-project. Zij wisten Petrucci vast te leggen voor Tech3, dat ook dit seizoen weer actief is als satellietteam van KTM. Iker Lecuona is de tweede rijder van het merk. Hij kende een wisselvallig debuut in de MotoGP, maar de jongeling krijgt nog een jaar de tijd om zich te ontwikkelen.

Vorig jaar werd duidelijk dat Tech3 afscheid zou nemen van titelsponsor Red Bull, maar uit de officiële deelnemerslijst voor dit seizoen werd al duidelijk dat de toekomst van het team niet in gevaar was. KTM heeft is de nieuwe hoofdsponsor van het merk en de machines zijn daarom ook voorzien van een andere kleurstelling.

KTM is na Ducati de tweede fabrikant die het team voor het komende seizoen officieel gepresenteerd heeft. Ook Avintia Ducati heeft de beide nieuwelingen voorgesteld aan het grote publiek. Volgende week volgen de beide Yamaha-teams en LCR Honda.