Ducati presenteert MotoGP-team: Nieuw elan met Miller en Bagnaia

Ducati CEO Claudio Domenicali stelde niet alleen de nieuwe rijders voor, hij presenteerde ook een nieuwe titelsponsor en de nieuwe motorfiets. Daarmee moeten de rijders komend seizoen weer succes gaan scoren voor de Desmosedici. Het team doet dat met twee nieuwe rijders. “Er zijn momenten in het leven dat verandering nodig is, volgens mij is dit het moment om dat te doen”, zei algemeen manager Gigi Dall’Igna over zijn nieuwe line-up. “We wedden op twee jonge rijders die ervaring hebben met de Ducati, in dat opzicht is er sprake van continuïteit. We geloven in deze talenten.”

Jack Miller werd vorige zomer als eerste aangetrokken. Na drie seizoenen op de Honda stapte de Australiër in 2018 over naar Pramac, waar hij een flinke groei doormaakte. Het leidde vorig jaar in het beste seizoen van zijn carrière met een zevende plaats in het eindklassement en vier podiumplaatsen. Hij was wat betreft eremetaal de succesvolste coureur van het seizoen. Daar stond tegenover dat hij maar liefst vier nulscores noteerde, waarvan de uitvalbeurt in Le Mans op een pijnlijk moment kwam. Hij was daar bezig aan zijn beste race van het seizoen. In zijn zevende MotoGP-jaar is Miller daarom klaar voor een belangrijke rol binnen het project van Ducati. Het merk heeft een rijke historie wat betreft Australische coureurs. Casey Stoner en Troy Bayliss gingen hem voor bij het Ducati-fabrieksteam.

En dat komt onder meer omdat zijn teamgenoot Francesco Bagnaia minder ervaring heeft en ook nog wel wat te bewijzen heeft. De voormalig Moto2-wereldkampioen heeft inmiddels twee seizoenen bij Pramac Ducati gereden en was bij vlagen razendsnel. Hij heeft echter nog niet bewezen heel constant te zijn, onder meer omdat hij getroffen werd door blessureleed. In de Grand Prix van Emilia-Romagna lag Bagnaia lange tijd op kop, maar crashte toen de voorkant van de machine op een onbewaakt moment weggleed. Toch is Bagnaia met zijn Italiaanse nationaliteit een belangrijke toevoeging voor Ducati.

Nieuw elan dus bij Ducati, maar niet alleen wat betreft de rijders. Computerbedrijf Lenovo was als sponsor verbonden aan het team en krijgt een prominente rol in 2021. Het bedrijf is vanaf heden titelsponsor en de logo's van het team zijn prominent zichtbaar op de motorfietsen. Ducati presenteerde dinsdag de GP21, de verbeterde machine vergeleken met vorig jaar. Afgezien van de krachtbron, waarvan de ontwikkeling bevroren is, is de motorfiets op verschillende onderdelen een evolutie van de GP20.

Danilo Petrucci en Andrea Dovizioso zijn vertrokken bij het Italiaanse fabrieksteam, dat nog altijd jaagt op de eerste wereldtitel sinds Casey Stoner in 2007. Dovizioso deed dat overigens met slaande deuren. Hij haalde recent nog eens uit naar algemeen manager Gigi Dall’Igna, waar hij al enkele jaren een bekoelde relatie mee onderhield. Petrucci vond onderdak bij KTM Tech3, Dovizioso moet het dit jaar naar alle waarschijnlijkheid stellen zonder een zitje in de MotoGP. Hij is wel van plan om in 2022 terug te keren op de grid. Het hoe en waarom over die terugkeer is nog onduidelijk, al kunnen we met zekerheid stellen dat een terugkeer bij Ducati uitgesloten is.

Foto's: Het nieuwe Ducati MotoGP-team voor 2021