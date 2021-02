Bastianini en Marini officieel gepresenteerd bij Esponsorama Racing

De teampresentatie werd vrijdagavond uitgezonden via een livestream op Instagram. Het team onder leiding van teameigenaar Raul Romero en teammanager Ruben Xaus begint naar verwachting aan haar laatste seizoen in de MotoGP-klasse. Het Spaanse team is het laatste authentieke privéteam in de MotoGP, al werkt men ook daar al met technici van Ducati. De formatie heeft in 2021 de beschikking over motoren van Ducati en krijgt daarbij weer ondersteuning van de fabriek. De formatie komt met twee Italiaanse debutanten in actie: Bastianini en Marini.

Bastianini werd vorig seizoen na een boeiende strijd wereldkampioen in de Moto2-klasse. Hij deed dat door drie races te winnen en nog eens vier keer op het podium te eindigen. Op dat moment had Ducati hem al binnen gehengeld voor de MotoGP. Het merk is bezig met een flinke verjongingskuur en de 23-jarige man uit Rimini past perfect in dat plaatje. Hij krijgt dan ook ondersteuning van het Ducati-team, maar moet het wel doen met een Ducati GP19. Dat hoeft niet per se nadelig te zijn. Johann Zarco scoorde vorig seizoen nog een pole-position en een podiumfinish met die machine. Bastianini werkt in zijn debuutseizoen samen met crew-chief Andrea Giribuola, die jarenlang bij het Ducati-fabrieksteam samenwerkte met Andrea Dovizioso.

Aan de andere kant van de pitbox neemt Luca Marini plaats. Hij was de voornaamste tegenstrever van Bastianini in diens kampioensjaar, maar dat had niet gehoeven. Bij een crash in de Grand Prix van Frankrijk kwam Marini zwaar ten val, waarna zijn seizoen van kwaad tot erger liep. Uiteindelijk wist de halfbroer van Valentino Rossi zich in de slotfase te herpakken en stelde hij de tweede plaats in het kampioenschap veilig. De constructie van Marini en VR46 bij Esponsorama Racing is echter niet hetzelfde als die van Bastianini.

Teameigenaar Romero verklaarde vorig jaar in gesprek met Motorsport.com dat hij het tweede zitje wel beschikbaar wilde stellen, maar dat de betreffende partij het zitje dan ook moest financieren. Bij VR46 is men al enige tijd bezig met de oriëntatie op een eventueel MotoGP-project en de deelname met Marini is de eerste stap naar een eigen team. Uiteindelijk is voor een constructie gekozen waarbij de machine van Marini in de VR46-kleuren gestoken wordt. De crew van Marini wordt ook samengesteld uit leden van het huidige VR46-team, Ducati en Esponsorama Racing. Tito Rabat heeft plaats moeten maken bij het team, hij vervolgt zijn carrière in het WK Superbikes.

Het Esponsorama Racing-team is de eerste formatie die officieel gepresenteerd werd. In de komende maand volgen de andere MotoGP-teams.