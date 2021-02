Yamaha onthult het fabrieksteam met Quartararo en Viñales

Vijftien seizoenen lang kon het Yamaha-fabrieksteam rekenen op de diensten van Valentino Rossi, maar voor het nieuwe seizoen heeft de Japanse fabrikant een andere keuze gemaakt. Hoewel Rossi nog altijd actief is in de sport, is hij niet de jongste meer en Yamaha kon niet wachten met het handelen op de rijdersmarkt voordat Rossi zeker wist dat hij er nog een jaar aan vast wilde plakken. Na een wervelend debuutseizoen was Fabio Quartararo namelijk een gewilde coureur en Yamaha moest nog voor de geplande start van vorig seizoen haar kans grijpen om de jonge Fransman binnenboord te houden.

Quartararo begint in dienst van het officiële Yamaha-team aan zijn derde seizoen op het hoogste niveau. Na een veelbelovend debuut liep Quartararo vorig jaar tegen een muur aan. Hij voelde zich niet thuis op de nieuwe Yamaha M1 en kwam in een slepende vormcrisis terecht. Het resultaat in het kampioenschap was daardoor niet om over naar huis te schrijven, maar hij schreef wel drie races op zijn naam. Yamaha ziet in hem echter de nieuwe wereldkampioen die het wil hebben en besloot de rijder daarom voor de komende twee jaar vast te leggen.

Viñales begint ondertussen aan zijn vierde seizoen in dienst van het Yamaha-fabrieksteam. De Spanjaard toonde afgelopen meermaals dat hij op een goede dag briljant is, maar het kan bij de man uit Figueres ook verschrikkelijk tegenvallen. Een groot deel van het vorige seizoen werd hij geplaagd door de aloude problemen van de M1, maar daar tegenover stond een ijzersterke overwinning op het circuit van Misano. Nu Rossi vertrokken is bij het team, krijgt Viñales een nog prominentere rol binnen het fabrieksteam. Hij sprak echter openlijk zijn twijfel uit of de engineers van het Japanse merk wel voldoende willen luisteren naar de coureurs.

Yamaha werd vorig seizoen geplaagd door problemen met de betrouwbaarheid van de krachtbron. Hoewel de ontwikkeling voor dit seizoen bevroren is, heeft het merk er vertrouwen in dat het probleem met de zuigers inmiddels verleden tijd is. "Hoewel we problemen hadden met de krachtbron, betreft dit maar een onderdeel van het pakket", zei Yamaha MotoGP-projectleider Takahiro Sumi. "We hebben aan alle andere onderdelen gewerkt en hebben vertrouwen dat we de problemen opgelost hebben."