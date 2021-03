Petronas Yamaha SRT toont MotoGP-team met Rossi en Morbidelli

De digitale presentatie van Petronas Yamaha SRT zou aanvankelijk voorafgaand aan de pre-season test in Sepang plaatsvinden, maar die test ging vanwege de noodtoestand in Maleisië niet door. Het satellietteam van Yamaha deed de presentatie nu via een beeldverbinding, waarbij de nieuwe rijders en motoren onthuld werden.

Franco Morbidelli was in 2020 over het hele seizoen genomen de sterkste Yamaha-rijder, terwijl hij de beschikking had over een oudere machine. Waar de andere coureurs van het merk problemen hadden met de M1, leek Morbidelli weinig hinder te ondervinden van het oudere materiaal. De Italiaan won drie races en eindigde op de tweede plaats in het kampioenschap.

“Ik ben blij dat ik dit jaar de pitbox met Vale mag delen en ik hoop dat het een mooi seizoen wordt”, aldus Morbidelli. “Ik kijk uit naar het moment dat ik weer op de motor kan stappen. Er is veel onzekerheid, maar ik weet dat ik weer op de motor mag stappen. Ik hoop dat we snel weer kunnen racen.”

Zijn teamgenoot is tevens zijn leermeester Valentino Rossi. Rossi reed maar liefst vijftien jaar in dienst van het Yamaha-fabrieksteam, maar moest na afgelopen seizoen min of meer gedwongen vertrekken. Het team koos namelijk voor de toekomst. Op 42-jarige leeftijd heeft de Italiaan nog altijd de honger om te racen in MotoGP. Hij doet dat in 2021 met technische ondersteuning van Yamaha en heeft daarnaast ook de beschikking over het nieuwste materiaal van de fabrikant.

“Het is voor mij een nieuwe ervaring”, zei Rossi over zijn stap naar het satellietteam. “Ik kan niet wachten tot het seizoen begint. De kleuren zijn veranderd en het ziet er allemaal goed uit. We zijn klaar voor een mooi seizoen. Ik wil dit seizoen weer competitief zijn, vechten voor overwinningen en podiums. Ook wil ik aan het eind van het seizoen op een mooie plek in het kampioenschap staan, we zijn hard aan het werk om dit seizoen goed te presteren. Dit is een jong team, maar ze waren de afgelopen twee jaar erg sterk. De motor is hetzelfde gebleven, dus we weten wat we kunnen verwachten.”

Yamaha kampte in 2020 met technische problemen wat betreft de krachtbron, maar die zijn naar verwachting opgelost. Toch kwam het merk niet los van de oude kwalen en waren de rijders het merk niet heel constant. Rossi heeft de beschikking over de nieuwste Yamaha, Morbidelli moet het doen met de A-spec. Tijdens de presentatie van het Yamaha-fabrieksteam gaf de directie toe dat Morbidelli fabrieksmateriaal verdiende, maar dat het niet mogelijk was om hem deze te geven.

Slechts twee MotoGP-teams moeten hun livery voor 2021 nog presenteren en beiden doen dat deze week. Aprilia onthult de nieuwe kleuren van de RS-GP op 4 maart, Suzuki volgt op 6 maart. De pre-season test in Qatar begint ook op 6 maart, de shakedown voor testrijders begint een dag eerder.

Foto's: Het nieuwe Petronas Yamaha SRT met Rossi en Morbidelli