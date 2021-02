Pramac Ducati presenteert Zarco en Martin voor 2021

Na het vertrek van Andrea Dovizioso en Danilo Petrucci bij het Ducati-fabrieksteam, werden de beide rijders van Pramac Ducati overgeheveld naar de hoofdmacht. Satellietteam Pramac moest daardoor schakelen, maar kreeg daarbij de nodige hulp van Ducati. Dat merk maakte voor dit seizoen een flinke verjongingsslag door en wil daar de komende seizoenen de vruchten van plukken.

Het Italiaanse merk lokte Jorge Martin weg bij KTM, ook omdat er in 2021 nog geen kans was om door te stromen naar de MotoGP-operatie van de Oostenrijkse fabrikant. Martin werd in 2018 met maar liefst zeven overwinningen overtuigend wereldkampioen in Moto3. Ook scoorde hij elf pole-positions, waarmee hij tot op de dag van vandaag recordhouder is. De afgelopen twee seizoenen maakte Martin bij vlagen indruk in de Moto2-klasse, maar door een positieve coronatest moest hij in 2020 enkele races missen waarmee hij effectief uitgeschakeld werd voor een goede klassering in het kampioenschap. Martin werkt bij Pramac dit jaar samen met crew-chief Daniele Romagnoli, die tot afgelopen seizoen aan de zijde van Danilo Petrucci zat.

Johann Zarco is de tweede aanwinst voor Pramac en in 2021 de oudste coureur van Ducati. Hij is de ervaren man waar men bij Ducati op kan bouwen, de Fransman zal derhalve een belangrijke rol gaan spelen op het gebied van de ontwikkeling van de Ducati GP21. Zarco gaf zijn MotoGP-carrière vorig jaar bij Avintia een nieuwe impuls, een jaar eerder kwam het KTM-avontuur tot een vroegtijdig einde en kwam de carrière van Zarco zelfs in gevaar. Bij Avintia scoorde Zarco een pole-position en eindigde hij in de GP van Tsjechië op het podium. Daarmee won hij het vertrouwen van Ducati, die hem zelfs nog even in overweging namen voor een plekje bij het fabrieksteam. Uiteindelijk viel de keuze op Bagnaia, maar er kwam wel een mooie plek vrij bij Pramac. Ook Zarco wordt uitgebreid ondersteund door de fabriek.

“We zijn klaar voor 2021”, zei Pramac-teambaas Campinoti. “Dit is voor ons een belangrijk seizoen aangezien Pramac Racing dit jaar voor het twintigste seizoen actief is in de MotoGP. Dat is een prestatie van formaat als je kijkt dat het voor ons plezier begon, nu zijn we uitgegroeid tot een sterk team en dat proberen we dit jaar door te zetten. We zijn extreem blij omdat we dit seizoen vier rijders hebben die we kunnen vieren. Voor ons was 2020 een groot succes omdat we Pecco en Jack naar het officiële Ducati-team hebben zien vertrekken. Ook zijn we trots op de komst van onze nieuwe rijders. Wij heten Jorge Martin en Johann Zarco welkom in de Pramac-familie. Martin is een gigantisch talent, Zarco heeft veel ervaring. Dit leidt tot een perfecte combinatie van jonge energie aan de ene kant en ervaring aan de andere kant. Ik denk dat we een geweldig seizoen gaan beleven.”

Beide Pramac-rijders krijgen in 2021 de beschikking over het nieuwste materiaal van Ducati.