Overzicht: De crew-chiefs die in 2021 werkzaam zijn in de MotoGP

Voor een coureur is de crew-chief een van de belangrijkste personen in de pitbox. Deze mannen zijn verantwoordelijk voor het aansturen van de monteurs en zijn bovendien de centrale spil in het bepalen van de afstelling waarmee de rijder in de volgende run de baan op komt. Bepaalde rijders nemen hun crew-chiefs zelfs mee als ze van team wisselen. Het is ook niet ongebruikelijk dat ervaren crew-chiefs gekoppeld worden aan nieuwe coureurs om hun ervaring zodoende over te brengen. In 2021 vinden er weer flinke wijzigingen plaats in de MotoGP en ook achter de schermen werd er driftig gewisseld.

Fabio Quartararo en Diego Gubellini gaan van Petronas Yamaha SRT naar het fabrieksteam, Valentino Rossi en David Muñoz bewandelen deze route andersom. Jack Miller en Pecco Bagnaia gaan van Pramac naar het fabrieksteam van Ducati, zij nemen hun vertrouwde personeel ook mee. Christian Gabarrini zit ook in 2021 weer aan de zijde van Bagnaia, de Italiaan werkte eerder al met Casey Stoner en Jorge Lorenzo bij de hoofdmacht van Ducati.

Bij Honda wordt wel degelijk gewisseld. Alex Marquez vertrekt van Repsol Honda naar LCR en gaat samenwerken met Christophe Bourguignon, die lange tijd een tandem vormde met Cal Crutchlow. Marquez werkte vorig jaar met Ramon Aurin, die blijft bij het fabrieksteam en wordt gekoppeld aan de nieuwe aanwinst Pol Espargaro. De Catalaan vertrok bij KTM, Paul Trevathan blijft echter bij de Oostenrijkse formatie. Hij gaat vanaf dit seizoen samenwerken met tweevoudig racewinnaar Miguel Oliveira.

Van de rijders die hun huidige team trouw blijven, is Brad Binder de enige die van crew-chief wisselt. Hij gaat samenwerken met Andres Madrid, die hem in 2016 ook bijstond in zijn kampioensjaar in Moto3. Sergio Verbena, die in het debuutjaar met Binder werkte, vertrekt richting Tech 3. Daar gaat hij samenwerken met Danilo Petrucci. Bij de Franse formatie is de legendarische crew-chief Guy Coulon met pensioen gegaan.

Dan de nieuwkomers in de MotoGP. Pramac Ducati-rijder Jorge Martin werkt samen met Daniele Romagnoli. Die werkte eerder bij Yamaha met Jorge Lorenzo en was tot vorig seizoen werkzaam voor Petrucci. Enea Bastianini krijgt Andrea Giribuola naast zich, die werkte tot dit jaar met Andrea Dovizioso. Tot slot Luca Marini, die eveneens bij Esponsorama Ducati debuteert. Luca Ferraccioli is de man waar Marini de handen mee ineen slaat.

Dit zijn de crew-chiefs in MotoGP voor het seizoen 2021