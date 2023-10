Alexander Albon en Logan Sargeant zijn tijdens het Formule 1-weekend in Austin te herkennen aan een aangepaste livery voor hun Williams FW45. De normale kleurstelling fungeert als de basis, maar op diverse punten zijn er veranderingen doorgevoerd. Zo is de motorkap voorzien van een grote Amerikaanse vlag, waarmee het team naar eigen "haar sterke connecties met de Verenigde Staten en de steun van zowel nieuwe als bestaande partners" in het zonnetje zet. Ook is nieuwe partner THG op de eenmalige livery vertegenwoordigd met het logo van MyProtein, terwijl sponsor Kraken voor enkele NFT's op de achtervleugel heeft gezorgd.

Het is niet de eerste keer dit Formule 1-seizoen dat Williams een aangepaste livery inzet. Tijdens de afgelopen drie raceweekenden in Singapore, Japan en Qatar verschenen Albon en Sargeant al in een Gulf-kleurstelling op de baan. Deze livery werd gekozen door fans van het team, die uit vier opties een winnaar mochten kiezen. Eerder in het seizoen stond Williams tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië al stil bij haar 800ste Formule 1-race met een eenmalige kleurstelling. Daarop speelde de Britse vlag nog een hoofdrol.

Ook is Williams niet het enige team dat haar kleurstelling van een Amerikaans tintje heeft voorzien voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. Donderdag onthulde Red Bull Racing nog een vernieuwde, door een fan ontworpen livery voor het raceweekend op het Circuit of the Americas. De vlag van de staat Texas diende daarbij als inspiratie voor de aangepaste kleuren van de RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez. Haas F1 Team gaf eerder in de week al beelden vrij van de aangepaste kleurstelling voor haar tweede race van het seizoen op eigen bodem. Daarbij zijn met name de sidepods van de bolides van Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen voorzien van de Amerikaanse 'Stars and Stripes'.