Na Ferrari en McLaren is Williams pas het derde Formule 1-team dat de mijlpaal van 800 Grands Prix gaat bereiken. Het lot had eigenlijk bepaald dat deze mijlpaal voor het team zou samenvallen met haar thuisrace, de Grand Prix van Groot-Brittannië op het iconische Silverstone. De afgelasting van de Grand Prix van Emilia-Romagna zorgde er echter voor dat deze mijlpaal een race later pas bereikt wordt. Daardoor is de Hungaroring nu de plek waar Williams voor de 800ste keer deelneemt aan een Formule 1-race. Tijdens het raceweekend in Hongarije schenkt de formatie dan ook de nodige aandacht aan dit jubileum.

Dat weerhoudt Williams er echter niet van om op Silverstone alvast bij die bijzondere mijlpaal stil te staan. Op die manier kunnen de fans in eigen land onderdeel zijn van de festiviteiten die het team organiseert. Om het jubileum extra glans te geven, heeft de renstal uit Grove ook een speciale livery ontworpen voor de Britse Grand Prix. De kleurstelling waaraan Alexander Albon en Logan Sargeant komend weekend te herkennen zijn, is in grote lijnen hetzelfde als de gebruikelijke Williams-livery. Nieuw is echter dat er op de motorkap veel ruimte is gemaakt voor de Britse vlag. Daarmee wordt eer bewezen aan het Britse karakter van het team én voormalig teameigenaar Frank Williams, die in november 2021 overleed. Daarnaast zijn de endplates van de achtervleugel wit op Silverstone.

De Grand Prix van Groot-Brittannië blijkt in 2023 een populaire plek voor F1-teams om met een aangepaste livery op de proppen te komen. Maandag kondigde McLaren al aan dat de chromen kleur eenmalig terugkeert op de MCL60, nadat het team tussen 2006 en 2014 al in deze populaire kleur racete. Vervolgens maakte Aston Martin woensdag bekend dat het een samenwerking is aangegaan met smeermiddelenleverancier Valvoline, wat voor de Britse GP resulteert in een licht aangepaste kleurstelling voor de AMR23.

Foto: Williams