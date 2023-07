Sinds begin 2022 werkt Aston Martin samen met de Saudische oliemaatschappij Aramco, dat tevens als titelsponsor van het Formule 1-team fungeert. De in Silverstone gevestigde renstal heeft aan de vooravond van de Britse Grand Prix echter ook een nieuwe leverancier voor smeermiddelen gepresenteerd. De keuze is gevallen op Valvoline, dat eigendom is van Aramco. Aston Martin en Valvoline gaan samenwerken aan het ontwikkelen van producten die het F1-team performance en succes moeten opleveren. Om de samenwerking in het zonnetje te zetten, wordt de livery van de AMR23 tijdens de Britse GP naast de sponsorlogo's voorzien van enkele rood-blauwe accenten. Deze accenten verdwijnen na de race op Silverstone weer, maar de logo's van Valvoline blijven de rest van het seizoen gewoon op de bolides.

"Iedereen bij Aston Martin F1 Team is verheugd om Valvoline Global als onze official lubricant partner aan te kondigen. Vanaf de Britse Grand Prix van komend weekend levert Valvoline haar producten voor de AMR23 om de prestaties te verbeteren", zegt teambaas Mike Krack over de samenwerking, die in zijn ogen ook gaat helpen zodra de Formule 1 in 2026 naar een nieuw motorreglement overstapt en Aston Martin van Mercedes naar Honda-power wisselt. "Deze samenwerking met Valvoline voor de lange termijn komt met smeermiddelen op maat ook ten goede van onze nieuwe fabriekssamenwerking met Honda vanaf 2026."

Eerder dit jaar werd Valvoline voor 2,6 miljard dollar gekocht door Aramco. Het van origine Amerikaanse bedrijf heeft een lange staat van dienst in de autosport, dat al dateert uit de late negentiende eeuw. Sindsdien zijn de opvallende en herkenbare kleurstellingen van Valvoline veelvuldig te zien geweest in de Amerikaanse racerij. Zo is de firma jarenlang actief geweest als sponsor in NASCAR, IndyCar en het dragracen. Momenteel werkt het samen met NASCAR-team Hendrick Motorsports, waar Kyle Larson, Chase Elliott, William Byron en Alex Bowman racen. In het verleden is Valvoline ook actief geweest in de Formule 1. Zo gebruikte Mario Andretti in 1978 brandstof van Valvoline toen hij namens Lotus F1-wereldkampioen werd. De laatste periode van het bedrijf in F1 was in het vorige decennium, toen het als brandstofleverancier aan Marussia was verbonden.

Aston Martin is niet het enige F1-team dat een aangepaste livery heeft gepresenteerd voor de Britse Grand Prix. Maandag maakte McLaren al bekend dat de chromen kleur eenmalig terugkeert op de MCL60.