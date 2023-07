McLaren terug naar chroom met speciale livery voor F1 Silverstone

De McLaren MCL60 is normaal gesproken gehuld in een livery met carbonkleurige, oranje en blauwe vlakken, maar ter ere van het 60-jarig bestaan van de renstal worden er ook speciale kleurstellingen gebruikt. Zo werden de bolides van het IndyCar-team voor de Indy 500 voorzien van livery's ter ere van het winnen van de Triple Crown, terwijl deze voor de Grands Prix van Monaco en Spanje gecombineerd werden tot één kleurstelling voor de F1-bolides van Lando Norris en Oscar Piastri.

In Canada en Oostenrijk reed McLaren weer in de gebruikelijke kleuren, maar komend weekend zijn Norris en Piastri opnieuw te herkennen aan een afwijkend kleurenschema. Om de festiviteiten rond het jubileumjaar voort te zetten, racet het team uit Woking tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië eenmalig met een chromen livery. Daarmee verwijst het team terug naar de periode tussen 2006 en 2014, toen het team steevast in deze onder fans geliefde kleuren reed. De chromen kleurstelling is in samenwerking met sponsor Google tot stand gekomen. Het technologiebedrijf introduceerde haar webbrowser Chrome in 2008, het jaar dat Lewis Hamilton in een chromen McLaren zijn eerste F1-wereldtitel veiligstelde.

"Het is geen geheim dat racefans van McLarens klassieke chromen livery houden", zegt McLaren Racing CEO Zak Brown. "Google Chrome wilde elementen van deze iconische livery terugbrengen om de historie van ons team te vieren tijdens de Britse Grand Prix en we zijn verheugd dat we de fans iets kunnen geven dat ze graag willen zien. Ik weet zeker dat deze livery veel geweldige herinneringen gaat oproepen bij vele van onze fans en ik kan niet wachten om de kleurstelling op de baan te zien tijdens onze thuisrace."

Norris en Piastri worden tijdens de GP van Groot-Brittannië voorzien van helmontwerpen, schoenen en overalls die bij deze chromen livery van de MCL60 passen.

