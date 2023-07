Tijdens het Formule 1-weekend in Monaco kondigde Williams al aan dat het de handen ineenslaat met sponsor Gulf Oil om tijdens de Grands Prix van Singapore, Japan en Qatar met een speciale livery voor de FW45 op de proppen te komen. Fans konden stemmen op een van de vier ontwerpen die waren gemaakt, die de namen Heritage, Contemporary, Visionary en Bolder than Bold droegen. De eerste kleurstelling was geïnspireerd door de iconische Gulf-livery's van vroeger en leek bovendien in grote lijnen op het ontwerp waar McLaren in 2021 mee reed tijdens de GP van Monaco. De drie andere opties waren juist moderne interpretaties van deze iconische livery.

De speciale kleurstelling werd dinsdagavond onthuld in Londen, waarbij duidelijk werd dat de keuze uiteindelijk op Bolder than Bold is gevallen. Na het tellen van ruim 180.000 stemmen, verdeeld over drie knock-outronden, bleek dat deze moderne interpretatie van de Gulf-livery net iets populairder was dan de klassieke variant. De eerste keer dat de livery in actie komt, is komend weekend tijdens het Goodwood Festival of Speed. Dan is een showcar van Williams uitgerust met de nieuwe kleuren, alvorens de FW45 van Alexander Albon en Logan Sargeant tijdens drie evenementen in de tweede seizoenshelft in deze kleurstelling is gehuld.

Williams FW45 Heritage Gulf livery Photo by: Williams Williams FW45 Contemporary Gulf livery Photo by: Williams Williams FW45 Visionary Gulf livery Photo by: Williams

"Bolder than Bold was een excuus om gewoon eens wat anders te doen", zei Ed Scott, creatief directeur van Williams en leider van het ontwerpteam achter de speciale Gulf-livery's, over de winnende kleurstelling. "Het is precies wat de naam zegt: gewaagd. Het gebruikt de branding van Gulf op een niet bepaald typische manier. We konden ermee doen wat we wilden, maar het moest er nog altijd uitzien zoals Gulf. We moesten echt iets gewaagds maken en daardoor hebben we veel plezier gehad tijdens het ontwerpen. We wilden iets spannends doen. Dat hebben we gedaan door inspiratie te halen uit conceptlivery's van vroeger. We hebben de Gulf-streep opgedeeld in een chevron en dat vervolgens verwerkt in een camouflagepatroon. Dat hebben we weer afgemaakt met mooie, solide Gulf-oranje lijnen en hoeken die over de auto lopen."

Teambaas James Vowles verklaarde bij de lancering van de verkiezing dat zijn voorkeur uitging naar de klassieke Heritage-livery, maar die kleurstelling wordt het niet. Toch vindt de Brit dat niet belangrijk. "Deze competitie was een ongelofelijke kans voor onze fans om actief betrokken te zijn bij de visuele identiteit van het team", legt hij uit. "Het winnende ontwerp bevat de essentie van de samenwerking van Gulf en Williams Racing: terugkijken naar het verleden, maar bouwen aan onze toekomst. Deze livery levert een definiërend moment op zodra die later dit seizoen op de baan verschijnt."