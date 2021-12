Verstappen scoort sensationele pole-position voor GP van Abu Dhabi

Voor het eerst sinds 1974 staan twee titelkandidaten bij aanvang van de laatste race met een gelijk aantal punten aan de start. Max Verstappen en Lewis Hamilton beginnen dit weekend ieder met 369,5 punten aan de finalerace in Abu Dhabi. Het aangepaste Yas Marina-circuit bleek in de trainingen vooral in het voordeel van Mercedes verbouwd te zijn, nadat Verstappen aan kop ging in de eerste training stond Lewis Hamilton er in de sessies op vrijdagmiddag en zaterdagochtend beter voor. Vooral in de snelle runs leek de Brit voordeel te hebben, geholpen door de versere krachtbron achter in de Mercedes W12. De bal lag daardoor bij de Nederlander. Kon Verstappen bij aanvang van de laatste kwalificatiesessie van het jaar nog iets uit de hoge hoed toveren om Hamilton van pole-position af te houden?

Q1: Schumacher veroorzaakt kortstondige rode vlag

Kort voor de start van de kwalificatie was er in de pitbox van Red Bull nog onrust door een nieuw probleem met de achtervleugel. Beide coureurs kregen kort voor de start van de sessie nog een nieuw exemplaar gemonteerd, waarmee men bovendien voor een low downforce-configuratie koos. De sfeer op de tribunes was opperbest te noemen en de seinen stonden op groep voor het eerste deel van de kwalificatie. In die sessie maakten de titelkandidaten geen fouten. Hamilton ging met een 1.23.266 direct naar de kop, terwijl Verstappen nog een tweede vliegende ronde deed op de set banden waar hij de sessie mee begonnen was. De Nederlander verbeterde zich significant in die tweede ronde en stond op een halve tiende van Hamilton.

Daarmee waren de kaarten aan de kop geschud, maar Mick Schumacher ging in de laatste bocht iets te veel binnendoor en nam daarmee het paaltje mee. Dat bleef op de baan liggen en werd ook nog geraakt door Lando Norris. De bollard lag aan de zijkant van de baan, maar de wedstrijddirectie vond het reden genoeg voor een rode vlag. Na kort oponthoud werd de sessie weer in gang geschoten en was er voor onder andere Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc nog werk aan de winkel.

Bij aanvang van de laatste runs bleef Verstappen binnen en keken monteurs naar de onderkant van zijn wagen. Hamilton ging nog wel naar buiten voor een tweede run en klokte 1.22.845. Daarmee eindigde hij aan kop voor Bottas en Verstappen. Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Kimi Raikkonen, George Russell en Nicholas Latifi konden geen statement maken in de slotfase, zij waren de vijf afvallers na Q1.

Sebastian Vettel en Esteban Ocon hadden in de slotfase van de sessie nog een aanvaring met elkaar. De stewards kondigden aan onderzoek te doen naar het incident.

Q2: Verstappen snelste na gedwongen keuze voor softs

Verstappen begon op de medium compound aan Q2 met een 1.23.189. Hamilton begon ook sterk, hij was in die eerste run slechts vier duizendsten sneller dan de Nederlander. Verstappen bleef echter buiten voor nog een ronde en ging daarmee in de fout. Hij ging in de eerste bocht iets te laat in de ankers en remde daardoor een flatspot op zijn linker voorband. Op datzelfde moment ging Carlos Sainz namens Ferrari naar de eerste plaats, hij klokte een tijd die elf duizendsten van een seconde rapper was dan Hamilton.

Verstappen ging nogmaals naar buiten, maar koos deze keer voor softs. Ook de andere veertien coureurs gingen naar buiten en dat zorgde voor een hectische situatie in de derde sector waar iedereen zocht naar een gaatje. Hamilton verbeterde zich, Perez verbeterde zich en ook Verstappen verbeterde zich. Hij klokte 1.22.800 in de slotfase en start daarmee zondag op de rode softs.

Fernando Alonso kwam net tekort, hij miste twaalf duizendsten voor plaatsing voor Q3. Ook Pierre Gasly haalde het net als Lance Stroll niet. Antonio Giovinazzi eindigde als veertiende in zijn laatste F1-kwalificatie en een woedende Sebastian Vettel bleef steken op de vijftiende plaats.

Q3: Verstappen verrast met sensationeel rondje

Met duidelijkheid over de banden voor de start van de race begonnen tien coureurs aan het laatste kwalificatiedeel van dit seizoen. In Q3 was de eerste slag voor Verstappen. Hij klokte 1.22.109 in zijn eerste ronde en dat was met afstand de rapste ronde van het weekend. De Limburger was namelijk ruim een halve seconde sneller dan Hamilton, die geen vlekkeloze ronde kende en niet verder kwam dan 1.22.660. Sergio Perez offerde zijn eerste ronde op om Verstappen een slipstream te geven op het lange rechte stuk, maar herstelde zich vervolgens door de derde tijd te klokken. In die ronde deed Verstappen overigens wat terug door een slipstream te geven. Yuki Tsunoda stond even derde na de eerste run, maar zijn tijd werd geschrapt door de overschrijding van track limits in de laatste bocht. Hij was daardoor de enige zonder tijd na de eerste run.

Na een fase van rust en kalmte waren Hamilton en Bottas de eerste coureurs die het ruime sop kozen voor de tweede run. Verstappen ging opnieuw met teamgenoot Perez de baan op, maar zaten deze keer niet vooraan op de baan. Hamilton had op zijn beurt wel vrije lucht aan het begin van de laatste vliegende ronden. De Brit verbeterde zich naar 1.22.480, maar verloor daarmee de strijd om pole-position in Abu Dhabi. Die was namelijk een prooi voor Verstappen, die zich niet meer hoefde te verbeteren in de laatste run. Het verschil met Hamilton was groot: drie tienden van een seconde.

Lando Norris werkte de beste kwalificatie van zijn loopbaan af met de persoonlijk snelste ronde in de slotfase. Hij klom op naar P3 en stond zodoende voor Perez. De Mexicaan kon geen vuist maken in de laatste run, maar ook Valtteri Bottas was niet vlekkeloos. De Fin eindigde achter Perez en Sainz op de zesde plek. Leclerc werd zevende voor Tsunoda en Esteban Ocon. Daniel Ricciardo eindigde als tiende.

Uitslag kwalificatie Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi