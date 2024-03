Samenvatting van de unieke Formule 1 Grand Prix van Australië

Na de eerste meters in de Formule 1 Grand Prix van Australië lag de weg open voor Max Verstappen voor zijn tiende achtereenvolgende overwinning, maar een remprobleem gooide al snel roet in het eten. De rechter achterrem kon de temperatuur niet kwijt en na handvol rondes begon de rem te roken. Na een paar uitstapjes verloor Verstappen de eerste plek aan Carlos Sainz en uiteindelijk werden de remproblemen de Red Bull-coureur fataal. Voor het eerst sinds Australië 2022 finishte de regerend wereldkampioen niet.

Vanaf het moment dat Verstappen wegviel hield Sainz de touwtjes stevig in handen. Ook het uitvallen van Lewis Hamilton en de daardoor veroorzaakte virtual safety car brachten daar geen verandering in. De Mercedes-krachtbron achterin de W15 van Hamilton begaf het, waarmee het volgende hoofdstuk aan het dramatische seizoen van de Brit werd toegevoegd. Na drie races staat Hamilton negende in het WK, met maar acht punten achter zijn naam.

Voor Sainz was er geen vuiltje aan de lucht, ondanks dat teamgenoot Charles Leclerc hier en daar wat van de achterstand wegsnoepte. De Spanjaard wist het gat naar Leclerc groot genoeg te houden en reed twee weken na zijn blindedarmoperatie naar een knappe F1-zege. Daarmee staan er nu drie overwinningen achter de naam van de Madrileen. Leclerc maakte het Ferrari-feestje compleet met de tweede plek, waarmee we in de eerste drie Grands Prix drie keer een dubbelzege zagen.

Achter de Ferrari's eindigde Lando Norris als derde. De Brit is daar blij mee, maar een ongewenst record komt op zijn naam. Norris is nu veertien keer op het podium geweest, zonder ook maar een keer te winnen. Nick Heidfeld had er dertien, dus Norris is nu in zijn eentje recordhouder. Het mocht overigens de pret niet drukken, want de derde plek werd gevierd.

In de slotfase van de race crashte George Russell nog hevig. De Engelsman was op jacht naar Fernando Alonso, verloor de achterkant van zijn Mercedes en gleed in bocht 6 het grind in. Daar klapte hij stevig in de muur, waarna zijn W15 op de zijkant midden op het circuit tot stilstand kwam. Russell kon zonder kleerscheuren uitstappen, maar het zorgde er wel voor dat Mercedes puntloos naar huis reist. Russell denkt aan een brake test van Alonso als oorzaak, de FIA onderzoekt dit incident.

Haas en Yuki Tsunoda profiteerden volop van het wegvallen van Russell, Hamilton en Verstappen. Tsunoda haalde met P8 vier kostbare punten binnen, terwijl Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen drie dure punten scoorden.

Over twee weken is de volgende Grand Prix, ditmaal in Japan.