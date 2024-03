Max Verstappen na uitvalbeurt F1 Australië: "Vanaf start al wat fout"

Een grote verrassing in de openingsfase van de Formule 1 Grand Prix van Australië. Max Verstappen ging als topfavoriet van start, maar na een handvol rondes begon de rechter achterrem te roken. Niet veel later ontplofte het onderdeel volledig en strompelde Verstappen met zijn RB20 terug naar de pits. De schade was niet meer te herstellen en voor het eerst sinds de race in Melbourne van twee jaar geleden viel de Nederlander uit.

In zijn eerste reactie na de uitvalbeurt verklaart Verstappen dat vanaf moment één in de race duidelijk was dat er iets niet goed zat. "Ik denk dat er iets fouts is gegaan, al vanaf de start", verzucht de regerend wereldkampioen voor de camera van Viaplay. "We konden in de data zien dat de rem rechts achter niet meer afkoelde. Iets is - we weten het nu nog niet precies - daar fout gegaan."

Het probleem diende zich dus al vroeg aan. Mede door de falende remmen kon Carlos Sainz in het begin van de race al voorbij de Red Bull snellen. Verstappen kwam ook een paar keer goed weg. "Ik had een momentje in bocht drie. Ik remde, maar het leek alsof de rem vastzat. Daardoor brak hij zo uit", vertelt de coureur. "In de allereerste ronde is de rem natuurlijk nog redelijk koud. Normaal wordt hij warm onder het remmen, dan koelt hij weer af. De rem aan de rechter achterkant koelde nooit meer af."

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Zak Mauger / Motorsport Images

De race van Verstappen werd door het niet afkoelen van de remmen een stuk lastiger. De balans in de RB20 ging bergafwaarts. "Je krijgt dan een enorme split natuurlijk, want iets loopt natuurlijk aan", aldus de 26-jarige coureur. "Dat is natuurlijk niet ideaal."

Na de eerste rondes werd Verstappen gepasseerd door Sainz, waarna hij nog wel een kans had om de Spanjaard in te halen. Volgens eerstgenoemde coureur maakte het remprobleem het inhalen onmogelijk. "Ik zat achter hem en kon hem al bijna inhalen, toen brak hij weer uit", klaagt de Limburger. "In bocht 6 ging ik er weer bijna af. Het is wel duidelijk dat er wat mis was." Een verklaring voor de problemen is er nog niet: "Dat gaan we nu allemaal checken, waar dit vandaan komt."

Helemaal vol chagrijn is Verstappen niet, omdat hij weet dat dit bij F1 hoort. "Het is een mechanische sport natuurlijk. Dat soort dingen kunnen altijd gebeuren. Het is natuurlijk wel balen. Ik denk dat er wel een kans in zat dat we konden winnen", besluit hij.