Ronde na ronde zette George Russell druk op Fernando Alonso, die op oudere banden moest proberen om de Mercedes achter zich te houden in het gevecht om de zesde plaats. Alonso slaagde erin om Russell lang achter zich te houden en uiteindelijk zat hij aan het begin van de laatste ronde ook nog voor de Brit. Die kroop wel hard richting de Aston Martin toe in bocht 6, maar een moment van onbalans volgde voor de Mercedes-coureur, die na een uitstap door de grindbak tegen de baanafzetting knalde en midden op de baan - op zijn zij - terechtkwam. Russell riep direct om een rode vlag, maar het werd een virtuele safety car waarmee de race ook ten einde kwam.

Het incident leek een fout van Russell, maar de stewards roepen beide coureurs nu op het matje. Op onboardbeelden van Alonso was te zien en horen dat hij ruim voor de bocht wat van het gas ging. De stewards spreken in het document van een 'vermeend incident' tussen de beide coureurs, maar willen niet precies zeggen waarom ze zich moeten verantwoorden. Dat moet gebeuren om 17.20 uur lokale tijd, 07.20 uur Nederlandse tijd. Mogelijk gaat het om een brake check van Alonso.

"Ik focuste op wat er voor me zat, niet achter me", legt Alonso uit in gesprek met Sky Sports. "De laatste vijftien ronden kampte ik met problemen met de batterij, met het inzetten daarvan. Ik had aan het einde van de race dus zeker moeite." Over die crash: "Hij is schijnbaar in orde. Ik zag de auto gaan en was erg bezorgd. Ik wist dat hij eraan kwam en hij zat al vijf of zes ronden binnen DRS-afstand. Hij zat echt dichtbij. Ik reed gewoon kwalificatieronden en probeerde het tempo te optimaliseren. Het was geen makkelijke race en geen makkelijk weekend wat betreft de snelheid."

Bij Viaplay vertelt Russell dat hij 'verrast werd' door de acties van Alonso. "Ik zat er een halve seconde achter. Hij raakte de rem, ging op het gas, raakte de rem. Volgens mij had hij een probleem. Tenminste, dat is wat hij verteld heeft. Ik werd verrast, verloor de achterkant, ging wijd en raakte de muur. Het was een veel hardere impact dan had gemoeten. Teleurstellend om zo te eindigen."

In gesprek met Sky Sports voegt Russell toe dat hij verbaasd is dat hij samen met Alonso naar de stewards moet. "We moeten naar de stewards, wat een beetje bizar is in deze omstandigheden", aldus de Brit, die de schuld niet in de schoenen van Alonso wilde schuiven. "Het is duidelijk dat hij 100 meter voor de bocht remde en weer op het gas ging en de bocht op normale wijze nam. We hebben daar al de data van gezien, dus ik ga hem verder nergens van beschuldigen totdat we het verder bestudeerd hebben. Maar ik zat veel ronden direct achter hem." Hij sluit af: "Het is interessant dat we op het matje zijn geroepen door de stewards, dus ik ben benieuwd wat zij te zeggen hebben."

Video: De crash van Russell in laatste ronde GP Australië