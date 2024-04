Samenvatting van de verregende tweede Formule 1-training Japan

De weersverwachting was al niet rooskleurig voor de vrijdag, maar de eerste Formule 1-training op Suzuka verliep zonder druppels. Daarna begon het aardig te regenen en ook tijdens de tweede oefensessie viel er wat regen. Echt doorregenen wilde het niet, maar veel baanactie was er ook niet. Het leek erop dat de baan precies tussen de slicks en de intermediates zat en veel teams keken eerst de kat uit de boom.

De eerste coureur die een poging waagde was Mercedes-coureur Lewis Hamilton. De Brit reed een tweetal ronden, maar keerde daarna alweer terug zonder een tijd te hebben gereden. RB stuurde daarna beide coureurs op intermediates de baan op en zij noteerden wel echte rondetijden. Yuki Tsunoda was aanzienlijk sneller dan zijn teamgenoot Daniel Ricciardo, waardoor de massaal aanwezige Japanse racefans wat te vieren hadden. De run op de intermediate-compound was echter niet van heel lange duur: na een handvol ronden keerden beide rijders terug naar de pitbox.

Ook het Sauber-duo Valtteri Bottas en Zhou Guanyu liet kortstondig zijn gezicht zien, waarna de baan wat begon op te drogen. Haas-coureur Kevin Magnussen was er niet zeker van of het droog genoeg was, terwijl Williams-rijder Alexander Albon daar wel van overtuigd was. Oscar Piastri luisterde naar laatstgenoemde en vertrok met een setje softs voor een run. Dat bleek een goede zet, want hij scherpte ronde na ronde de snelste tijd aan. Uiteindelijk staat de Australiër met een 1.34.275 bovenaan de tijdenlijsten.

Lewis Hamilton snelde naar een tweede tijd, op een halve seconde achter Piastri. Charles Leclerc ging vlak voor het vallen van de vlag nog voor een snelle ronde, maar kwam uiteindelijk meer dan vier seconden tekort voor de snelste tijd. Dat was wel genoeg voor P3. Tsunoda's tijd op de inters was genoeg voor een vierde plek. Ricciardo volgde op P5. Lando Norris, Carlos Sainz, Esteban Ocon en Kevin Magnussen lieten ook een rondetijd noteren, al zijn deze gezien de weersomstandigheden niet representatief.

Zaterdag gaat de actie op Suzuka weer verder met de derde vrije training. Deze laatste oefensessie begint om 04.30 Nederlandse tijd.