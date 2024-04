Max Verstappen noteerde in de eerste vrije training een rondetijd van 1.30.056, waarmee hij teamgenoot Sergio Pérez op twee tienden van een seconde achter zich hield. "Het was een goede start voor ons", blikt Verstappen terug op de openingsdag in Japan. Carlos Sainz kon nog in de buurt komen van de tijd van Pérez terwijl George Russell, Lewis Hamilton en Charles Leclerc iets meer tijd toegaven. Ondanks dat merkt Verstappen op dat het veld nu dichter bij elkaar zit dan vorig jaar het geval was. "De balans was niet verkeerd en dat is altijd een goede manier om te beginnen", vervolgt de regerend wereldkampioen. "Het lijkt erop dat iedereen wat dichter bij elkaar zit vergeleken met vorig jaar."

De teams hielden de hele dag al de buienradar in de gaten en in de tweede vrije training bleek dat ook geen overbodige luxe. De sessie begon onder vochtige omstandigheden, waardoor het lange tijd stil was op Suzuka. Enkele coureurs waagden het erop, maar pas in de laatste minuten van de tweede vrije training werd het wat drukker op de baan. Meerdere coureurs reden geen enkele meter in de middagsessie, waaronder Verstappen en Pérez. "In de tweede vrije training konden we niks doen, maar er blijven een paar dingen waar we naar moeten kijken en die we moeten uitproberen", aldus Verstappen. "Over het algemeen ben ik best wel tevreden over de eerste vrije training."

Updatepakket voor Red Bull

Red Bull hoopte meer meters te kunnen maken op vrijdag, aangezien het een updatepakket heeft meegenomen naar Japan. Onder meer de vloer en de inlets van de sidepod zijn onder handen genomen in de zoektocht naar nog iets meer performance in de RB20. Ook al kon er maar weinig gereden worden, was Red Bull-adviseur Helmut Marko na de eerste vrije training al positief. "We hebben een aantal technische veranderingen doorgevoerd en we zijn tevreden over de eerste run", zei Marko tegen ORF. "Het is een uitgebreid [pakket] en we zijn tevreden over de eerste run. De auto doet wat we ervan verwacht hadden", aldus de Oostenrijker.

Zaterdag krijgt Red Bull nog een kans om de updates goed te testen tijdens de derde vrije training, die om 04.30 uur Nederlandse tijd begint. De kwalificatie volgt om 08.00 uur Nederlandse tijd. De verwachting is dat het zaterdag droog blijft.