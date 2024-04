Het regende licht in de aanloop naar de tweede oefensessie, waardoor de coureurs niet bepaald stonden te popelen om naar buiten te gaan, toen het licht aan het einde van de pits op groen ging. Na tien minuten deelde de racedirectie mee dat de gripcondities normaal waren, waarop Lewis Hamilton als eerste de pits verliet. “Op een paar plekken na is het redelijk droog”, vertelde de Brit, die op droogweerbanden naar buiten was gegaan, aan zijn race-engineer. De zevenvoudig wereldkampioen hield het na twee voorzichtige ronden echter voor gezien; op de buienradar was te zien dat er meer regen in aantocht was.

Daniel Ricciardo was net naar buiten gegaan voor zijn eerste meters van de dag, toen de nieuwe bui zich aandiende. “Het begint harder te regenen”, mopperde de Australiër, die tijdens de eerste training moest toekijken hoe vrijdagcoureur Ayumu Iwasa met zijn auto in actie kwam. Ricciardo kon zijn RB F1-auto zodoende na één ronde weer naar binnen sturen.

De vrije training was bijna halverwege toen Oscar Piastri zich met intermediates op de baan waagde, waarna mondjesmaat meer coureurs naar buiten kwamen op inters. Inmiddels was het echter gestopt met regenen, waardoor het asfalt hier en daar te droog werd voor de intermediate-band. De meeste rijders hielden het dan ook bij één ronde. Alleen RB-coureurs Yuki Tsunoda en Ricciardo bleven nog wat langer op de baan en waren hierdoor tevens de eersten die een rondetijd lieten noteren.

Sauber-rijders Zhou Guanyu en Valtteri Bottas namen hierna een kijkje op het circuit, maar keerden naar twee ronden op intermediates terug bij hun team. Tien minuten voor het einde kwamen zij nog eens naar buiten op inters, waarna Alexander Albon hetzelfde deed. “De baan is rijp voor slicks”, gaf de Thai aan zijn team door. Haas-coureurs Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg waren ondertussen op droogweerbanden onderweg. “Het is te nat voor slicks”, luidde het oordeel van eerstgenoemde.

Toch begon Piastri even later op zachte banden aan een getimede ronde. De McLaren-coureur ging rond in 1.39.105, waarmee hij ten koste van Tsunoda naar de eerste stek ging. De Australiër kwam bij zijn tweede poging tot een 1.36.682, en met nog een minuut te gaan kwamen meer coureurs het circuit op met softs. Piastri kwam uiteindelijk tot een 1.34.725, waarmee hij de sessie bovenaan afsloot. Lewis Hamilton en Charles Leclerc gingen op de valreep naar de tweede en derde tijd, met respectievelijk een 1.35.226 en 1.38.760. Tsunoda en Ricciardo stonden bij het uithangen van de vlag vierde en vijfde.

Meer tijden waren er niet. Lando Norris, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Zhou Guanyu, Alexander Albon en Kevin Magnussen waren wel buiten geweest, maar hadden geen volledige ronde gereden. Max Verstappen, die eerder de snelste was in de eerste sessie, was een van de zeven coureurs die helemaal niet in actie kwamen. Ook Sergio Pérez, Pierre Gasly, Fernando Alonso, Lance Stroll en George Russell bleven in de pits.

Logan Sargeant wist voor de start van de oefensessie al dat hij niet meer in actie zou komen op vrijdag. De Amerikaan was tijdens de eerste training gecrasht en zijn auto was dermate beschadigd geraakt dat deze niet op tijd gerepareerd kon worden voor de middagsessie. Volgens een woordvoerder van het Williams F1-team lijkt het chassis echter in orde, waardoor Sargeant als het goed is wel kan deelnemen aan de rest van het weekend.

De Formule 1-actie in Japan gaat zaterdag om 04.30 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training, waarna om 08.00 uur de kwalificatie wordt verreden.

Uitslag tweede training F1 GP van Japan: