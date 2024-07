Red Bull F1-management praat maandag over toekomst van Pérez

Sergio Pérez tekende eerder deze zomer een nieuw contract bij Red Bull, maar stelt de laatste maanden flink teleur. Vanaf de Grand Prix van Miami, de zesde race van het seizoen, scoorde de Mexicaan slechts 21 punten. Zijn teamgenoot Max Verstappen kwam in dezelfde zeven wedstrijden tot 129 punten en drie overwinningen.

Het leidt ertoe dat de toekomst van Pérez bij Red Bull verre van zeker is, ook door clausules in zijn nieuwe verbintenis. Eén van die clausules zou inhouden dat hij bij het ingaan van de zomerstop niet meer dan honderd punten achterstand op Verstappen mag hebben in de WK-stand. Het verschil tussen de twee Red Bull-rijders bedraagt voorafgaand aan de Grand Prix van België 141 punten. Dus zelfs als Pérez de race op Spa-Francorchamps wint en Verstappen niet scoort, zal hij niet aan de voorwaarde voldoen. Derhalve zou Red Bull het recht hebben om na het treffen in de Belgische Ardennen afscheid te nemen van Pérez.

Geen echt alternatief?

“Sergio weet dat we voor het constructeurskampioenschap onze beide auto’s voor McLaren moeten hebben, indien mogelijk. Dat is de laatste paar races niet het geval geweest”, zegt Red Bull-adviseur Helmut Marko in gesprek met Servus TV. “Het doel is om zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap te winnen. De beste manier om dat te bereiken gaan we maandag bespreken.”

Wat Pérez kan helpen, is dat Red Bull niet direct een alternatief voor hem heeft. Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson worden genoemd als kandidaat-opvolgers. Ricciardo heeft een schat aan ervaring, maar heeft het bij RB F1 moeilijk om Tsunoda bij te houden. Tsunoda, op zijn beurt, ziet zichzelf als de ideale opvolger van Pérez. Red Bull zou echter betwijfelen of de Japanner de druk van het rijden voor een topteam aankan. Lawson heeft slechts vijf races F1-ervaring. Het aanstellen van een onervaren coureur als teamgenoot van Verstappen is bepaald geen garantie voor succes; Pierre Gasly en Alexander Albon kunnen daarover meepraten.

“Sergio heeft zich echt verbeterd”

Met een plek op de eerste startrij in België heeft Pérez in elk geval een goede uitgangspositie voor deze ultieme test. De 34-jarige coureur uit Guadalajara kwalificeerde zich als derde in Spa, maar schuift één positie naar voren door een gridstraf voor Verstappen wegens een motorwissel. Pérez sluit aan op P2, naast polesiter Charles Leclerc. “Het is geweldig om Sergio zo te zien, hij heeft zich echt verbeterd”, aldus Marko. “Hij start op de voorste rij en de zaken zien er nu weer veel beter uit.”

Op de stelling dat Pérez wel vaker een nieuw contract bij Red Bull heeft getekend terwijl hij op dat moment minder presteerde, reageert Marko: “Ja, maar de dieptepunten hebben we niet nodig. Daar kunnen we maar moeilijk mee leven.”

F1-update: Onze terugblik op de zaterdag in België