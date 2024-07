Goed gevoel bij Pérez na P2 kwalificatie Spa: "Kans om voor zege te gaan"

Heel rechttoe rechtaan was deze kwalificatie niet voor Sergio Pérez, die dat zelf ook onderstreept. "Het was op sommige momenten heel tricky", erkent de Red Bull-coureur, die met de hakken over de sloot naar Q3 ging. In Q1 maakte hij in de slotminuten wel de sprong naar de vierde tijd, maar in Q2 maakte hij het weer een stuk spannender voor zichzelf door slechts de tiende tijd te noteren. Hij richtte zich toen wel tot zijn team, want volgens hem was hij te vroeg de baan opgestuurd terwijl de baan alsmaar sneller werd. "Zoals altijd kan het zo makkelijk fout gaan onder deze omstandigheden", blikt Pérez terug. "Dat is de afgelopen kwalificatiesessies met deze omstandigheden ook het geval geweest. Het voelde goed om het eindelijk voor elkaar te krijgen."

Pérez wist na het bereiken van Q3 wel dat hij voor een lastige opgave stond om een snelle tijd te rijden, want hij had geen nieuwe set van de intermediates tot zijn beschikking. Ondanks dat slaagde hij erin om op de gebruikte intermediates even naar de snelste tijd te gaan, alvorens teamgenoot Max Verstappen hem voorbij ging met een ruime marge van zes tienden van een seconde. Vervolgens dook ook Charles Leclerc nog onder de tijd van Pérez, waardoor hij de pole - Verstappen had een gridstraf van tien plaatsen - voor de neus van de Mexicaan weggreep. "We waren ook een beetje off-sync in Q2, dus we mochten van geluk spreken dat we P10 eindigden", laat hij weten. "P2 is waarschijnlijk de best mogelijke startpositie die je je kunt wensen op Spa", doelt hij op het feit dat na La Source de lange slipstream naar Les Combes volgt. "We hebben nog een lange race voor ons en het lijkt erop dat het droog zal worden."

Voor Pérez komt deze prestatie op een goed moment. Hij staat namelijk onder aanzienlijke druk vanwege tegenvallende kwalificatieprestaties met als gevolg ook teleurstellende raceresultaten. "Zoals ik altijd al heb gezegd: elk weekend biedt een nieuwe kans om het beter te doen. Morgen is ook een kans om het beter te doen dan vandaag en een kans om voor de zege te gaan", klinkt de zesvoudig Grand Prix-winnaar optimistisch. "Morgen zal de bandenslijtage lastig worden, net als graining", voegt hij toe. "Met dit nieuwe asfalt zijn er nog veel vraagtekens, maar ik heb een goed gevoel voor morgen, dus we zullen het wel zien."