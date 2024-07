Dit zeggen de F1-data en long runs over Max Verstappen en McLaren in Spa

Voor het derde jaar op rij wacht Max Verstappen een inhaalrace op zijn favoriete circuit van de Formule 1-kalender, de omloop van Spa-Francorchamps. Vorig jaar zegevierde de Limburger vanaf de zesde startplek, terwijl hij in 2022 vanaf de veertiende positie naar voren reed. Het geeft ten eerste aan dat inhalen goed mogelijk is op het Ardennencircuit en ten tweede dat zowel Verstappen als Red Bull Racing er onder het huidige reglement prima uit de voeten kan. In dat opzicht is het geen wonder dat Verstappen juist hier de gridstraf incasseert. Natuurlijk gingen er in de paddock stemmen op dat Red Bull na het frustrerende weekend in Hongarije misschien gewoon vol op een afgetekende zege zonder gridstraf moest mikken, om met momentum de zomerstop in te gaan, al zegt het gezonde verstand iets anders.

Waarom Red Bull juist in Spa de gridstraf pakt

Zo is de delta om in te halen - zoals teams dat noemen - in België gunstiger dan in de races die komen. Zandvoort is geen plek voor een inhaalrace en op Monza is inhalen volgens de doorrekeningen een stuk lastiger dan dat de lay-out doet vermoeden. Dat komt met name doordat Monza het risico op een DRS-trein met zich meebrengt, waardoor Spa beter uit de bus komt. De stratencircuits van Baku en Singapore zijn al helemaal geen fijne plekken voor een gridstraf en daarna is het al oktober als de Formule 1 weer een bezoek brengt aan het Amerikaanse Austin. "We moesten in de eerstvolgende drie à vier races sowieso een extra motor introduceren en de delta om in te halen is hier kleiner dan op andere circuits", legt ook teambaas Christian Horner uit. Spa is met andere woorden de enige logische locatie voor Red Bull om de pijn te pakken.

Hoe groot die pijn wel of niet qua WK-punten gaat zijn, is de hamvraag voor zondag. Waar Verstappen in de voorbije jaren naar de winst reed, liet Horner weten nu andere verwachtingen te hebben: "Het zal dit jaar lastiger worden om helemaal naar voren te komen. Het veld schuift in elkaar en daardoor is de delta tussen de verschillende auto's veel kleiner. Het wordt erg lastig om deze race nog te winnen vanaf de plek waar Max start. We mikken eerder op een podium dan op de overwinning."

Downforcedilemma in Spa: Red Bull met meer vleugel, McLaren minder

Nadat Horner die woorden uitsprak, bleek Verstappen in verraderlijke omstandigheden afgetekend de snelste in een natte kwalificatie. Het levert hem P11 op de grid op. Geluk bij een ongeluk voor Red Bull is dat McLaren het enigszins liet afweten, of zoals Helmut Marko met een lach concludeerde: "We hadden ons geen betere grid kunnen wensen." Het tegenvallen van McLaren en de uitstekende zaterdag voor Red Bull hangen deels samen met het downforcedilemma, waar teams in Spa altijd voor staan en waar in dit eerdere artikel al uitgebreid op is ingegaan. Zo zijn er op dit circuit meerdere wegen die naar Rome, of beter gezegd naar een vergelijkbare rondetijd, leiden. Voor de eerste en derde sector is topsnelheid en dus zo min mogelijk vleugel gewenst, terwijl de bochtige middensector juist meer downforce vergt.

In de voorbije jaren hebben Verstappen en Red Bull vooral op dat laatste ingezet. De Nederlander reed vaak met iets meer downforce dan de rest, waardoor hij snel bleek in sector 2 en zijn banden in leven kon houden. Inhalen ging alsnog wel door de aerodynamische efficiëntie van de Red Bull-auto, die nog altijd hard liep op rechte stukken, en door een effectieve DRS. Dit jaar is de 'overspeed' van Red Bull Racing echter een stuk kleiner en is de DRS-zone op Kemmel Straight, waar de meeste inhaalacties plaatsvinden, met 75 meter ingekort. Het zijn factoren die een inhaaljacht op papier lastiger maken dan in de voorbije jaren, al hebben die dingen niets veranderd aan de aanpak van Red Bull.

Zo erkent Verstappen ook dit jaar weer met iets meer vleugel en dus neerwaartse druk te rijden dan de meeste anderen. "We rijden met iets meer downforce dan de rest, ja. Het DRS-effect is hier vrij groot en het allerbelangrijkste is dat je goed met de banden omgaat. Dan kun je mensen inhalen." De opzet van Verstappen is helder: de Pirelli-banden zo goed mogelijk in leven houden en op basis daarvan toeslaan. Die extra downforce kwam in de natte kwalificatie goed van pas, maar was primair een keuze voor de race. Noemenswaardig is dat McLaren juist voor een afstelling met minder vleugel heeft gekozen. "En daar hebben we zaterdag de prijs voor betaald", concludeerden de coureurs en teambaas Andrea Stella gezamenlijk. Interessant genoeg reed McLaren vorig jaar zelf nog met te veel downforce rond in Spa, waar het in de natte sprintrace weliswaar de vruchten van kon plukken, maar in de droge hoofdrace een prijs voor moest betalen. Zo'n scenario wil het team uit Woking ditmaal voorkomen.

De long runs onder de loep

Noemenswaardig is dat McLaren met de keuze voor relatief weinig downforce vrijdag nog altijd hele goede long runs heeft afgewerkt. Zoals in de onderstaande tabel te zien is, toonden Oscar Piastri en Lando Norris zich de snelsten van het veld. Het laat twee dingen zien. Ten eerste is de McLaren-auto tegenwoordig zo goed dat die zelfs met relatief weinig downforce de banden nog altijd goed in leven kan houden. Het maakt dat McLaren zich een afstelling met iets minder vleugel denkt te kunnen permitteren. Ten tweede moeten er geen extreem vergaande conclusies aan die long runs van vrijdag worden verbonden, aangezien George Russell na afloop stellig zei: "McLaren heeft de motor vrijdag al opengedraaid." Een deel van de voorsprong zou in uiteenlopende motorstanden kunnen zitten.

Dat Piastri zich vrijdag sneller toonde dan Norris sloot overigens aan bij de woorden van laatstgenoemde. De runner-up uit de WK-stand liet na het uitstappen weten dat hij zich nog niet comfortabel voelde in de auto, al is er nadien natuurlijk - zoals bij alle auto's - aan de afstelling gesleuteld. Verder valt op dat de race pace van zowel polesitter Charles Leclerc als ook Sergio Pérez te wensen over liet, hetgeen deze grid zeer interessant maakt: als het een droge race wordt, dan staan de snelste auto's immers niet vooraan. Mercedes viel in de lange runs van vrijdag nogal tegen, maar daar moet bij aangetekend dat het team toen nog met de nieuwe vloer reed, die inmiddels weer is ingeruild voor een ouder exemplaar.