Max Verstappen: "Heb wat geluk nodig om met McLaren te kunnen vechten"

Max Verstappen wist voor aanvang van de kwalificatiedag in België al dat hij in het beste geval vanaf de elfde startplek mag vertrekken. Zaterdag heeft hij exact daarvoor gezorgd door zich met overmacht de snelste coureur te tonen tijdens de natte kwalificatie. Verstappen bleek ongenaakbaar op intermediates, al moet hij door het wisselen van de interne verbrandingsmotor natuurlijk tien plekken achteruit op de startgrid. "Het was een mooie kwalificatie. Gelukkig was het weer nog wel oké. Het regende natuurlijk wel een beetje, maar we konden in ieder geval een normale kwalificatie rijden. Eigenlijk werkte alles goed bij ons", blikt Verstappen meteen na afloop terug.

"Op iedere bandenset die ik op de auto kreeg, kon ik goede rondetijden rijden. Ik probeerde tijdens de kwalificatie alvast aan Q3 te denken, omdat ik niet zeker wist of het zou opdrogen of niet. Ik wilde graag twee nieuwe sets van de intermediates behouden voor Q3 en gelukkig kwamen we Q1 en Q2 goed door." Dat laatste is bij Ferrari overigens van belang gebleken. Zo probeerden de McLaren- en Mercedes-coureurs in Q3 door te rijden op een gebruikte set, maar konden Verstappen en ook Charles Leclerc in de slotminuten naar een nieuw setje inters grijpen. "Ik ben hier blij mee, de auto voelde goed aan in natte omstandigheden. Ik kon mijn ronden rijden zonder echte fouten te maken en dat is altijd lastig in dit weer."

Geluk nodig om met McLaren te vechten?

Dat gezegde hebbende, weet Verstappen dat er zondag een andere uitdaging wacht. "Morgen wordt heel anders, ja. Dan zou het warmer moeten worden en zou er normaal gesproken ook geen regen meer moeten vallen. Het draait allemaal om bandenmanagement, we moeten zorgen dat we daar goed in zijn. Ik ga natuurlijk tien plekken achteruit op de grid, dus dit is het beste wat ik vandaag kon doen." Voor morgen is het devies vooral om La Source te overleven en dan het Pirelli-rubber in leven houden. "Je kunt de race alleen maar verliezen in bocht 1, dus laten we zien wat er bij de start gebeurt. Het is een lange race en eentje die heel zwaar voor de banden is. Hopelijk kunnen we in dat opzicht competitief zijn."

"Vandaag was een geweldige dag, maar wel eentje in natte omstandigheden. Het gaat er vooral om dat we morgen in het droge ook snel zijn, dat zal een interessant gevecht worden. Hopelijk kunnen we het gevecht met de Ferrari's en met de Mercedessen aangaan, en met een beetje mazzel ook met de McLarens. Daar hebben we wat geluk voor nodig." Het eerste geluk voor Verstappen is in ieder geval dat McLaren met een low-downforce afstelling een mindere kwalificatie heeft afgewerkt. Lando Norris en Oscar Piastri bleven steken op de posities vijf en zes, waardoor ze morgen vanaf de startplekken vier en vijf moeten komen en niet zo ver voor Verstappen staan als aanvankelijk gevreesd door Red Bull.