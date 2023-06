Max Verstappen pakt vierde pole op rij, Nyck de Vries langzaamste

De coureur van Red Bull Racing maakte eerder op de dag al een sterke indruk tijdens de enige training van het Oostenrijkse Formule 1-weekend. Max Verstappen kwam aan het einde van de oefensessie tot een tijd van 1.05.742, waarmee hij zo’n kwart seconde rapper was dan Carlos Sainz en Charles Leclerc, die de tweede en derde tijd op de klokken brachten. Dat terwijl Verstappen zijn snelle tijd op de medium band had gereden en de Ferrari-rijders op de zachte compound onderweg waren geweest. Er leek dus ook nog meer in het vat te zitten bij de Nederlander.

Q1: Bottas zorgt voor rode vlag

Om 17.00 uur ging het licht op groen voor de kwalificatie voor de Oostenrijkse Grand Prix. Er ging meteen een hele batterij coureurs de baan op. Onder hen ook Verstappen, die voor het eerst dit weekend zachte banden onder zijn auto had zitten, nadat hij in de training alleen de medium en harde compound had geprobeerd. De Red Bull-coureur voltooide zijn eerste ronde in 1.05.190, waarmee hij meteen zeven tienden sneller was dan de andere tijden die tot dat moment gereden waren.

Na vijf minuten werd de rode vlag uitgehangen voor Valtteri Bottas, die bij het uitkomen van de eerste bocht was gespind. De Alfa Romeo-coureur kwam tot stilstand op het gras aan de binnenkant van de baan en slaagde er aanvankelijk niet in om zijn auto in de neutraal te zetten. Nadat dit hem eindelijk was gelukt - intussen was er dus al sprake van een code rood - wist de Fin alsnog weg te rijden en zijn C43 terug naar de pits te brengen. Bottas had toen nog geen tijd staan.

Op het moment van de rode vlag zag Verstappen zijn snelle tijd geschrapt worden wegens track limits bij de laatste bocht, waardoor ook hij zonder tijd kwam te staan. De Limburger was echter niet de enige die zijn tijd verloor omdat hij buiten de baan was gekomen. De racedirectie-op-afstand in Genève had het er behoorlijk druk mee. Slechts elf coureurs hadden een fatsoenlijke tijd achter hun naam staan toen de kwalificatie werd hervat. Lewis Hamilton, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Guanyu Zhou, Pierre Gasly, Lando Norris en Esteban Ocon moesten allen nog aan de bak.

Oscar Piastri stond na het schrappen van de snelste tijd van Verstappen op P1, maar het tempo ging rap omhoog nadat de code rood was opgeheven. Norris en Sainz stonden kort bovenaan, alvorens Verstappen in 1.05.115 over de streep kwam. Sergio Perez bracht 1.05.177 op de klokken, waarmee hij op 0.061 seconde van zijn teamgenoot op P2 plaatsnam. Sainz besloot Q1 als derde op twee tienden van Verstappen, terwijl Gasly en Leclerc de top-vijf completeerden.

Verder naar onderen greep Yuki Tsunoda nipt naast deelname aan Q2 door een fractie langzamer te zijn dan Bottas. Ook voor Zhou was het eerste kwalificatiedeel het eindstation. Logan Sargeant en Kevin Magnussen bleven steken op de achttiende en negentiende tijd en waren eveneens klaar, terwijl Nyck de Vries onderaan eindigde nadat ook hij een van zijn rondetijden was kwijtgeraakt.

Q2: ‘Track limits zijn een grap’

Verstappen opende het tweede deel van de kwalificatie met 1.04.995, waar Perez niet aan kwam door 1.05.025 te rijden. Maar weer werd een tijd van Verstappen geschrapt om track limits. Ook ging er een streep door de eerste tijd van Perez. Norris kwam zo eerste te staan met 1.05.038. “Het is een beetje een grap zo met die track limits. Belachelijk”, reageerde Verstappen op de boordradio.

Verstappen keerde terug bovenaan met 1.04.951. Sainz sloot aan op P2 door met 1.05.036 twee duizendsten sneller te gaan dan Norris. Perez verloor nogmaals een tijd door track limits en stond daardoor kort voor het einde van Q2 slechts vijftiende in de tijdenlijst. De Mexicaan reed vervolgens op 0.039 seconde van Verstappen de tweede tijd. Maar ook die tijd werd geschrapt, omdat hij te wijd uit de tiende bocht was gekomen. De coureur uit Guadalajara ging opnieuw terug naar vijftiende positie, wat betekende dat hij voor het vierde weekend op rij niet in Q3 zat.

Behalve Perez stond ook George Russell aan de verkeerde kant van de streep aan het einde van Q2. Ocon, Piastri en Bottas kwamen eveneens tekort voor een plek bij de eerste tien. Sainz verbeterde zich voor het verstrijken van de tijd nog naar 1.04.975, waarmee de Spanjaard liet zien dat Ferrari niet op voorhand moest worden uitgevlakt voor de pole.

Q3: Verstappen ongenaakbaar

Alexander Albon begon de laatste fase van de kwalificatie met een tijd van 1.05.823, waar Verstappen vervolgens met meer dan een seconde onder ging: 1.04.503. Leclerc en Sainz lieten respectievelijk 1.04.709 en 1.04.927 noteren, waarmee zij tweede en derde stonden na de eerste reeks snelle ronden. Norris stond vierde. Met 1.05.001 was de McLaren-coureur een halve seconde sneller dan Alonso op P5. Hamilton kwam later de baan op voor zijn eerste vliegende ronde. Hij ging snelste van iedereen in de eerste sector. Het werd uiteindelijk een tijd van 1.05.061, waarmee hij tussen Norris en Alonso op P5 terecht kwam. Lance Stroll verloor zijn eerste tijd vanwege track limits bij bocht 9 en kwam zonder tijd tiende te staan.

Albon was vroeg op pad voor zijn tweede run en verbeterde zich naar de zesde tijd, maar de Thai was net als Stroll wijd gegaan bij de negende bocht en zakte terug naar achteren. Terwijl de Williams-coureur zich weer in de pits meldde, gingen de andere negen coureurs er nog een keer voor zitten. Verstappen ging paars in de eerste en laatste sector en scherpte de snelste tijd aan naar 1.04.391. Leclerc reed de snelste tijd in het tweede deel en kwam uiteindelijk maar net tekort voor de pole. Hij legde met 1.04.439 beslag op de tweede startplek, nadat kort daarvoor Sainz en Norris onder zijn eerdere tijd waren gegaan, waardoor hij kort vierde stond. Sainz eindigde de kwalificatie als derde en heeft zondag Norris naast zich op de tweede rij. Hamilton en Stroll delen dan de derde rij, terwijl een ietwat tegenvallende Alonso en Nico Hülkenberg daarachter op de plekken zeven en acht staan. Gasly en Albon vormen zondag de rest van de top-tien op de grid.

Zaterdag volgt het sprintgedeelte van het weekend in Oostenrijk met de sprint shootout om 12.00 uur en sprintrace om 16.30 uur.

