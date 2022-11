Verstappen grijpt pole voor seizoensafsluiter in Abu Dhabi

Na de vrije trainingen was al duidelijk: de concurrentie zou er een zware kluif aan krijgen om Red Bull in de kwalificatie te verslaan. Zowel over de korte als lange runs lijkt het team uit Milton Keynes de zaakjes dit weekend prima voor elkaar te hebben. Nadat Max Verstappen op vrijdag de snelste tijd had gereden, eindigde Sergio Perez bovenaan in de afsluitende training op zaterdag.

Q1: Red Bull opent sterk

De zon was onder toen op het Yas Marina Circuit de laatste kwalificatie van 2022 van start ging. Charles Leclerc was de eerste van de toppers die een tijd op de klokken bracht. Met 1.24.211 nam hij plaats op P1. Sergio Perez en Max Verstappen waren op dat moment ook bezig aan een snelle ronde. De Mexicaan ging met 1.24.820 vier tienden sneller dan Leclerc, waarna de Nederlander de lat nog iets hoger legde met 1.24.754. Carlos Sainz reed daarna nog 1.25.090, waarmee hij een tiende sneller was dan Leclerc maar drie tienden toegaf op de Red Bull-rijders.

Na de eerste runs waren het Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Valtteri Bottas, Alexander Albon en Nicholas Latifi die bij de onderste vijf stonden. Met nog een halve minuut te gaan kwam Vettel in de vijfde tijd over de streep, wat de zesde tijd werd door een verbetering bij Lando Norris. De Duitser, die in Abu Dhabi zijn laatste Formule 1-race rijdt, was dus door naar Q2. Datzelfde gold voor landgenoot Mick Schumacher, die voor de elfde tijd tekende in Q1. Kevin Magnussen, een week geleden in Brazilië nog goed voor de pole, zakte bij het uithangen naar de vlag naar P16 en was daarmee uitgeschakeld. Ook Pierre Gasly viel op de valreep buiten de boot, terwijl Bottas, Albon en Latifi eveneens klaar waren na Q1.

Q2: Perez bovenaan

De Mercedes-coureurs lieten als eersten een tijd noteren in Q2. Lewis Hamilton kwam op gebruikte zachte banden tot 1.25.772, waar George Russell ruim onder dook met 1.25.363. De rijders van Ferrari gingen daarna ook op gebruikte banden naar buiten. Leclerc kwam over de streep in 1.25.345, terwijl Sainz een ronde in 1.25.039 voltooide.

De twee Red Bulls waren op dat moment op nieuwe zachte banden onderweg. Verstappen bracht 1.24.862 op de klokken, maar had geen geweldige middelste sector. Perez rondde het circuit in 1.24.419 en nam zo met vier tienden verschil de eerste positie in de tijdentabel over van Verstappen. “Ik weet niet daar wat daar gebeurde. Ik had nul grip aan de achterkant. Heel vreemd”, aldus de Limburger over de boordradio.

De coureurs die eerder op gebruikte banden reden, stapten voor hun tweede run over naar vers rubber. Hamilton verbeterde zich naar 1.24.774, waarmee hij tweede kwam te staan. Dat hij nog altijd drie tienden tekort kwam op de snelste tijd van Perez, kon hij amper geloven. "Drie tienden?!" De Brit zou vervolgens nog wegzakken naar de vijfde positie in de tijdentabel doordat Leclerc en Sainz op nieuwe banden nog 1.24.517 en 1.24.521 reden en Verstappen op gebruikte banden tot 1.24.622 kwam.

Fernando Alonso kwam een fractie van een seconde tekort voor een plek in de top-tien en kon na Q2 dus uitstappen. Behalve de coureur van Alpine waren ook Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Lance Stroll en Zhou Guanyu niet snel genoeg om door te gaan naar Q3.

Q3: Verstappen ongenaakbaar

Aan het begin van Q3 was er een probleem bij de auto van Verstappen, waardoor hij niet zoals gepland vlak voor Perez de baan op reed om hem van een slipstream te voorzien. “Wat gebeurde daar?”, vroeg de Mexicaan aan zijn race-engineer Hugh Bird. Verstappen sprak nadien van een angstig moment: de auto schakelde kort voordat hij naar buiten wilde rijden uit.

Hamilton trapte ondertussen af met 1.24.678. Leclerc en Sainz gingen daar onder door achtereenvolgens 1.24.343 en 1.24.281 te rijden. Perez was bezig aan een goede ronde, maar maakte een foutje in de laatste bocht, zodat hij met 1.24.316 achter Leclerc op P2 bleef steken. Verstappen leek ondertussen de geplande slipstream van Perez niet echt te missen door in 1.23.988 over de streep te komen, waarmee hij met drie tienden verschil de snelste tijd noteerde.

In de slotfase van de kwalificatie wisten Leclerc en Sainz niet te tippen aan de tijd die Verstappen eerder had gereden. De Nederlander had echter nog wel een betere tijd in huis met 1.23.824, waarmee hij zijn zevende pole van het seizoen en de twintigste uit zijn Formule 1-carrière pakte. Perez, die nu wel achter Verstappen over de baan reed zoals de bedoeling was, verbeterde zich naar 1.24.052 en maakte er daarmee een volledig eerste startrij van voor Red Bull.

Hamilton leek aan het einde nog even een bedreiging te gaan vormen door snelste te gaan in de eerste sector, maar had geen banden meer over in het laatste deel van het circuit en bleef achter de Red Bulls en Ferrari’s steken op P5. Vettel begint zijn laatste Formule 1-race zondag vanaf de negende plek. Daniel Ricciardo was tiende in de kwalificatie, maar gaat nog drie plaatsen achteruit vanwege zijn botsing met Kevin Magnussen in de Grand Prix van Brazilië.

De Grand Prix van Abu Dhabi begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Video: De hoogtepunten van de kwalificatie voor de F1 GP van Abu Dhabi

Uitslag kwalificatie F1 GP van Abu Dhabi: