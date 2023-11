Het laatste raceweekend van 2023 verliep voor Max Verstappen tot aan de kwalificatie niet van een leien dakje. Nadat hij tijdens de eerste training aan de kant stond omdat Red Bull-ontwikkelingsrijder Jake Dennis als rookie met zijn auto in actie mocht komen, kon er maar beperkt gereden worden tijdens de tweede oefensessie als gevolg van twee rode vlaggen. Verstappen meldde aan het einde van de eerste dag dat de balans verre van op orde was en dat er dus nog veel moest gebeuren aan de afstelling. Tijdens de derde training toonde de drievoudig wereldkampioen zich nog altijd niet gelukkig met de auto. “De achterkant is behoorlijk los. Ik glijd veel”, kwam hij op de boordradio. Toen hij een snelle ronde wilde oefenen op de soft, ging hij bij de eerste bocht buiten de baan, waarna hij onverrichter zake terugkeerde in de pits. “De auto is opnieuw aan het bottomen en het springen. Ik heb geen idee wat er aan de hand is”, deelde hij op de weg terug mee.

Q1: Verstappen begint sterk, Sainz snel klaar

Het duurde vier minuten voordat de eerste wagens de baan opkwamen nadat de kwalificatie was gestart. Verstappen trapte, ondanks dat hij het nodige verkeer tegenkwam, af met een 1.24.160, de snelste tijd die tot dat moment gereden was tijdens het weekend in Abu Dhabi. De concurrentie kwam daar niet aan met hun eerste vliegende ronde. Lando Norris kwam nog het dichtstbij. De McLaren-coureur gaf twee tienden toe op de Limburger.

Op het moment dat de coureurs terugkeerden op de baan voor een tweede snelle ronde, ging een groot aantal auto’s op een slakkengang richting de uitgang van de pitstraat. Inhalen is echter niet meer toegestaan tenzij duidelijk is dat een auto langzaam rijdt vanwege een probleem, zo had de racedirectie besloten nadat Verstappen in de tweede training verschillende coureurs had gepasseerd op de ‘pit exit road’, toen de actie na een rode vlag weer werd hervat. “Dit is wel onnodig langzaam, zo schat ik in”, zei Verstappen op de boordradio. “Helaas is dit hetgeen wat besloten is”, reageerde Gianpiero Lambiase.

De tijd van Verstappen bleef uiteindelijk tot het einde van Q1 overeind. Sergio Perez belandde in de slotfase van de sessie in de gevarenzone, maar verbeterde zich op de valreep naar de tweede tijd. Met een 1.24.209 was hij slechts een halve tiende langzamer dan Verstappen. Carlos Sainz zakte door de verbetering van Perez naar de zestiende stek in de tijdenlijst en was na Q1 dus klaar. “Dit verbaast me niets”, zei hij, nadat hij het slechte nieuws te horen had gekregen. De Spanjaard beklaagde zich vervolgens over verkeer tijdens zijn laatste snelle ronde. Kevin Magnussen, Valtteri Bottas en Zhou Guanyu waren ook uitgeschakeld na Q1, net als Logan Sargeant, die zonder tijd eindigde doordat zijn twee snelle ronden vanwege track limits werden geschrapt.

Q2: Verstappen heeft aan één ronde genoeg, Hamilton eruit

Verstappen kwam aan het begin van het tweede kwalificatiedeel als enige met nieuwe banden de baan op en liet daarop een 1.23.740 noteren. Hij was daarmee een kleine twee tienden sneller dan Norris, die de tweede tijd noteerde, en bijna vier tienden rapper dan Perez, die aan het begin van Q2 de derde tijd op de klokken bracht.

Verstappen koos ervoor geen tweede snelle ronde te doen in Q2. Met zijn eerdere tijd bleef hij echter op P1. Lewis Hamilton zakte in de eindfase van de sessie weg naar de elfde plek in de tijdentabel en kon uitstappen. “Er klopt iets niet met deze auto, maat”, kwam Hamilton op de boordradio. Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon en Daniel Ricciardo waren eveneens niet snel genoeg om door te gaan.

Q3: Verstappen maakt het af

Verstappen bracht het spel in Q3 op de wagen met een 1.23.445. Norris was sneller in de eerste sector, maar liet tijdens de rest van de ronde tijd liggen en sloot met een 1.23.816 aan op de tweede stek. Piastri had eveneens een sterke ronde in huis en zette de tweede McLaren op de derde plek in de tijdenlijst. Perez liet na zijn ronde weten dat de driveability van de auto bij het uitkomen van de eerste bocht verschrikkelijk was en stond slechts vijfde na de eerste runs, achter Russell, die twee honderdsten sneller was gegaan dan de Mexicaan. Leclerc stond na zijn eerste vliegende ronde negende. “Vreemd”, vond de Monegask, die voor zijn idee wel een goede ronde had gereden.

Met nog drie minuten op de klok was de volledige top-tien terug op het circuit. Norris ging andermaal paars in het eerste gedeelte van het Yas Marina Circuit, maar had een momentje aan het einde van zijn ronde en verbeterde zich niet. Piastri ging wel sneller en ging zijn teamgenoot voorbij voor de tweede plek in de tijdenlijst. Leclerc verraste vervolgens door flink wat tijd te vinden tijdens zijn tweede snelle poging en naar de tweede positie op te klimmen. Verstappen ging aan het einde niet meer harder, maar dit was ook niet nodig. Met zijn eerdere 1.23.445 was de twaalfde pole-position in 2023 en de 32ste uit zijn carrière een feit.

Leclerc completeert zondag dus de eerste startrij, terwijl Piastri als derde aan de seizoensafsluiter zal beginnen. Norris zakte nog naar P5 doordat Russell bij het zwaaien van de vlag de vierde tijd noteerde. Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Sergio Perez, wiens laatste tijd geschrapt werd om track limits, en Pierre Gasly maken de top-tien op de startopstelling in Abu Dhabi compleet.

De laatste Formule 1-race van 2023 begint zondag om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen viert feest na behalen pole

Uitslag kwalificatie F1 GP van Abu Dhabi: