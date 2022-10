Verstappen deelt de lakens uit tijdens derde training in Japan

Na de officiële aankondigingen dat Pierre Gasly voor 2023 naar Alpine verhuist en Nyck de Vries het stoeltje van de Fransman bij AlphaTauri overneemt, ging om 5.00 uur ’s ochtends Nederlandse tijd de derde training voor de Grand Prix van Japan van start. Doordat het na een kletsnatte vrijdag op zaterdag droog is, stond een groot aantal coureurs al aan het einde van de pits te wachten op het moment dat het licht op groen ging.

De rijders trokken op een mix van zachte, medium en harde banden het asfalt op, waarna de meesten meteen voor een lange run gingen. Red Bull-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez behoorden tot het groepje dat voor de soft had gekozen en waren onmiddellijk een klap sneller dan de rest. De Nederlander voltooide zijn eerste getimede ronde in 1.32.050, waarmee hij een seconde sneller was dan de Mexicaan, die op zijn beurt een seconde rapper was dan McLaren-rijders Lando Norris en Daniel Ricciardo, die na de eerste ronden derde en vierde stonden in de tijdenlijst.

Na een half uur ging een aantal coureurs naar buiten voor een performance run. Alpine-coureurs Fernando Alonso en Esteban Ocon deden dit op de medium compound en maakten een sterke indruk door naar de tweede en derde tijd te gaan. Ferrari-rijders Carlos Sainz en Charles Leclerc waren op dat moment op pad op de zachte band. Het was de Spanjaard die de eerste stek in de tijdentabel overnam van Verstappen door 1.30.965 te rijden, waarna de Monegask aansloot op P2 met 1.31.338.

Met nog een kwartier te gaan ging het Red Bull-duo op de medium band naar buiten. Verstappen ging rond in 1.31.316, waarmee hij drie tienden toegaf op de tijd van Sainz op de soft en zichzelf op P2 zette. Perez zette 1.31.937 neer en was dus bijna een seconde van de snelste tijd verwijderd. De Mexicaan stond even vierde maar kukelde snel omlaag in de tijdenlijst, mede doordat Mercedes-rijders George Russell en Lewis Hamilton op de zachte band allebei sneller gingen dan hij.

Leclerc ondernam in de slotfase van de sessie nog een poging op de soft en verbeterde zich naar 1.30.980, waarmee hij een fractie langzamer was dan Sainz en ten koste van Verstappen naar P2 klom. Vijf minuten voor het einde deed Verstappen echter nog een kwalificatiesimulatie op de soft. De Limburger ging paars in alle drie de sectoren om over de streep te komen in 1.30.671, waarmee hij drie tienden sneller dan de twee Ferrari’s en de sessie bovenaan eindigde. Perez deed daarna ook nog een snelle ronde op de rood gemarkeerde band, maar kreeg met veel verkeer te maken. Met 1.31.514 bleef hij steken op P5, waarmee hij nog achter de Alpine van Alonso stond.

Russell en Hamilton, die vrijdag nog de snelsten waren op een nat Suzuka, kwamen onder droge omstandigheden tot de zesde en zevende tijd. Norris, Ocon en Lance Stroll completeerden de top-tien in de afsluitende training. AlphaTauri kende geen goede generale repetitie voor de kwalificatie. Thuisrijder Yuki Tsunoda bleef steken op de zeventiende tijd, terwijl Gasly langzaamste was van iedereen.

De kwalificatie voor de Japanse Grand Prix begint om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Video: Max Verstappen rijdt snelste tijd tijdens VT3 in Japan

Uitslag derde training F1 Grand Prix van Japan: