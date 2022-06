Verstappen bovenaan na eerste dag Grand Prix van Canada

Aan het begin van de tweede training nam Max Verstappen, die eerder op de dag ook al rapste was gegaan in de eerste oefensessie, gelijk het voortouw. De Nederlander legde onmiddellijk beslag op de eerste stek in de tijdenlijst om die daarna niet meer af te staan.

Op de medium band verbeterde Verstappen zich meerdere malen om uiteindelijk uit te komen op 1.14.543. Charles Leclerc ging in de openingsfase op de soft naar 1.14.830, waarmee hij aansloot op P2. Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz stond na twintig minuten derde in de tijdenlijst door op de medium compound de baan te ronden in 1.14.987. De F1-75 van de Spanjaard stuiterde behoorlijk over het Canadese asfalt en Sainz liet over de boordradio aan zijn team weten dat de situatie erger was dan tijdens de eerste training.

De sessie was 23 minuten onderweg toen er een korte virtuele safety car moest worden ingesteld omdat er een blikje op de baan was beland. Nadat een marshal het blikje van het asfalt had geraapt, ging Verstappen op de zachte band op pad. De leider in het kampioenschap ging rond in 1.14.127. Leclerc ging op een vers setje softs naar 1.14.208, waarmee hij slechts 0.081 seconde langzamer was dan de Nederlander en tweede bleef. Sainz verbeterde zich op de rood gemarkeerde band naar 1.14.352 en klokte daarmee de derde tijd op de vrijdag in Montreal.

Sebastian Vettel zat er goed bij namens Aston Martin met de vierde tijd. De viervoudig wereldkampioen was met 1.14.442 maar drie tienden trager dan Verstappen, al kreeg de onderkant van zijn auto het flink te verduren. Fernando Alonso trok tijdens de eerste training al de aandacht door de derde tijd te rijden en was in tweede oefensessie opnieuw rap onderweg. Een 1.14.543 betekende dat de Alpine F1-coureur aan het einde van de dag vijfde stond.

Pierre Gasly lijkt zijn goede vorm van Baku mee te hebben genomen naar Montreal met de zesde tijd op de eerste dag in Montreal. George Russell was een fractie trager dan de Fransman en nam zo plaats op de zevende stek in het tijdenoverzicht. McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo reden respectievelijk de achtste en negende tijd, Esteban Ocon completeerde de top-tien. Sergio Perez had geen goede ronde op de soft. De Mexicaan, die zich aan het begin van de sessie ook al eens flink verremde, ging een seconde langzamer dan Verstappen en eindigde buiten de top-tien op P11.

“Er valt niet te rijden met deze auto”, merkte Lewis Hamilton kort voor het einde van de training op, nadat Mercedes bij het ingaan van de sessie de nieuwe vloer onder zijn auto had gehaald om terug te gaan naar het oude exemplaar. De zevenvoudig wereldkampioen kwam tijdens de korte runs op de soft niet verder dan 1.15.412, waarmee hij slechts dertiende was op de eerste dag van het raceweekend. De Brit was met die tijd een fractie langzamer dan thuisrijder Lance Stroll op P12 en maar nipt sneller dan Haas-duo Kevin Magnussen en Mick Schumacher op P14 en P15.

Terwijl de coureurs aan de lange runs bezig waren, verschenen er donkere wolken aan de horizon. Race-engineer Gianpiero Lambiase gaf aan Verstappen door dat het tien minuten na afloop van de sessie waarschijnlijk hard zou gaan regenen, maar dat het vlak voor het einde al kon gaan sputteren. “Nou, dat is prachtig”, reageerde de Limburger, die een probleemloze sessie leek te hebben, triomfantelijk. Dat laatste kon niet gezegd worden van Valtteri Bottas. De Fin kon door elektronische problemen, die ervoor zorgden dat zijn anti-stall de hele tijd in werking trad, maar drie ronden rijden tijdens VT2 en eindigde de training zonder tijd. De gehele sessie werd uiteindelijk onder droge omstandigheden afgewerkt.

Zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd begint de derde training in Montreal.

Video: Sainz stuitert er op los tijdens de tweede training

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Canada: