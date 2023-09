F1-update: Hoe Verstappen de stroeve start ziet, gat met Ferrari nog te dichten?

Ferrari was in Italië de grootste tegenstrever van Red Bull Racing, maar verwachtte op het high-downforce stratencircuit van Singapore een beduidend lastigere opgave te treffen. De Scuderia heeft afgelopen winter immers sterk ingezet op het reduceren van de hoeveelheid drag en dat eist op andere vlakken zijn tol. Dat gezegd hebbende, is het begin in Singapore bijzonder veelbelovend gebleken. Ferrari toonde zich op iedere compound snel en stond aan het eind van de dag zelfs met beide coureurs bovenaan de tijdenlijst. Door de verschillende motorstanden moet er altijd een slag om de arm worden gehouden, maar in de basis is het zeer positief dat Ferrari na de zoektocht in onder meer Zandvoort nu ook op een high-downforce circuit als dit zo goed uit de voeten kan.

Carlos Sainz en Charles Leclerc lieten in koor weten dat de auto goed aanvoelde vanaf het allereerste moment in VT1. De voorbereidingen in de simulator klopten met andere woorden met de praktijk. Red Bull heeft ook veel van die weekenden achter de rug, maar deze vrijdag liep het juist niet op rolletjes. Max Verstappen en Sergio Perez klaagden allebei over de balans in de auto - of beter gezegd het gebrek daaraan - waarbij de Mexicaan vooral het vertrouwen miste in de remzones. Dat laatste is in Singapore met meerdere significante remzones nou net vrij belangrijk.

Het is met name op sociale media al rap gekoppeld aan de technische richtlijn over flexi-wings die nu van kracht is, al is het (veel) te vroeg voor dergelijke conclusies en lijkt dat ook niet meteen de reden te zijn. Verstappen en Perez spraken immers nadrukkelijk over het gevoel en een verkeerde balans. Het zijn zaken die veel verder gaan dan het al dan niet flexen van een vleugel met een paar millimeter meer of minder. Het gaat veel meer om de handling van de auto als geheel. Red Bull heeft wel een nieuwe wing endplate en vloerranden als update die potentieel van invloed kunnen zijn, al lijkt de kern van de zaak vooral dat er qua balans een verkeerde afslag is genomen en dat het daarmee behoorlijk over een andere boeg moet worden gegooid. Bovendien wordt zoiets verder uitvergroot op een circuit dat niet helemaal goed bij de auto past en heeft Verstappen al meermaals aangegeven dat de RB19 zich over de kerbstones en hobbels niet zo senang voelt.

Er moet in ieder geval nachtelijk werk worden verricht in zowel Singapore als Milton Keynes, waar er volop in de simulator wordt gereden. Perez bleek wel de snelste man in de long runs, maar dat is in Singapore niet zaligmakend doordat track position er juist goud waard is. Nadeel bij het over een andere boeg moeten gooien is dat de derde training - de training voordat parc fermé van kracht is - niet in de meest representatieve omstandigheden zal worden verreden. Die oefensessie vindt immers weer bij daglicht en hogere temperaturen plaats, waardoor het een suboptimale situatie is.

Bij Mercedes sprak Lewis Hamilton juist van de beste vrijdag in tijden, al ging het bij het merk met de ster vrijdag ook over andere zaken. Zo zat Toto Wolff in de persconferentie voor teambazen en erkende hij daarin dat zijn Wikipedia-opmerking over het record van Verstappen niet de meest slimme opmerking van het F1-seizoen is geweest. Hij ging eveneens in op de inspanningen van Felipe Massa om de wereldtitel van 2008 vijftien jaar na dato binnen te halen, en liet weten dat die zaak 'een precedent kan scheppen' - waarmee hij vooral zinspeelde op Abu Dhabi 2021. Het komt natuurlijk aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als een technische blik op de McLaren-upgrades. Zo springen vooral de sidepods van Lando Norris in het oog en probeert McLaren daarmee het beste van twee concepten te verenigen: een behoorlijke waterslide - oftewel de glijbaan - en nog altijd een aanzienlijke undercut die het Red Bull-concept kenmerkt.

