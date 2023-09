Perez zoekende: "Gebeuren interessante dingen die we moeten begrijpen"

Red Bull Racing had wel verwacht op het Marina Bay Street Circuit meer tegenstand te krijgen, maar de vrijdagse trainingen zijn minder verlopen dan dat het team had gehoopt. Aan het eind van de vrijdag stonden de plekken zeven en acht op het bord voor de formatie uit Milton Keynes en beklaagden beide coureurs zich over het gevoel in de auto. Max Verstappen noemde de trainingsdag 'slechter dan verwacht' en Sergio Perez liet via de boordradio al meteen weten: "Het komt gewoon niet. Iedere remzone voelt het alsof ik ga crashen. De achterkant breekt steeds uit."

Na afloop van de tweede vrije training, die Perez als zevende afsloot op bijna zeven tienden van snelste man Carlos Sainz, toont de Mexicaan zich nog altijd niet tevreden. "Het was een lastige dag. We hebben best veel veranderingen doorgevoerd, maar hebben de goede balans in de auto nog niet gevonden. Qua race pace zien we er wel goed uit, maar daar heb je hier niet veel aan. We moeten vooral een betere balans vinden om over één ronde sneller te worden."

Perez worstelt vooral met onvoorspelbare achterkant

Volgens Perez heeft Red Bull, dat in Singapore met andere vloerranden en een andere wing endplate rondrijdt, nog genoeg werk aan de winkel. "Er gebeuren interessante dingen die we moeten begrijpen, hopelijk vanavond nog. Het lijkt erop dat we nogal worstelen met de achterkant van de auto, vooral tijdens de tweede vrije training. Hopelijk kunnen we alsnog een zo goed mogelijke afstelling vinden, want we weten dat de kwalificatie hier erg belangrijk is."

Bijkomend aspect is dat Ferrari dit jaar juist een omgekeerd patroon van Red Bull laat zien. Waar het team van Christian Horner relatief gezien sterker is op zondag, komt Ferrari over één ronde vaak beter voor de dag. "Ja, we hadden wel verwacht dat Ferrari hier sterk zou zijn, maar we zitten er zelf gewoon te ver vanaf", reageert Perez. "Hopelijk kunnen we het gat morgen een beetje dichten, maar dat zal wel een behoorlijke uitdaging worden."

Het verkeer kan tijdens de kwalificatie eveneens een uitdaging worden. Door het weghalen van de vier langzame bochten doen veel coureurs het tijdens hun out-lap rustig aan op het extra rechte stuk, maar juist dat leidt tot aanzienlijke snelheidsverschillen. Het is echter niet meteen het eerste waar Perez zich nu zorgen over maakt: "In Q3 zou dat allemaal wel goed moeten komen qua verkeer, maar we kunnen nergens op vertrouwen. Het belangrijkste is dat we de balans in onze eigen auto verbeteren, omdat we er momenteel nog gewoon veel te ver vanaf zitten."

Video: De boordradio van Sergio Perez tijdens de tweede F1-training in Singapore