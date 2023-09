Ferrari rekent zich nog niet rijk na sterke start in Singapore

Waar Red Bull het seizoen domineert en er op vrijdag vaak al goed bij staat, was het in de eerste en tweede vrije training Ferrari dat de boventoon voerde. In de eerste vrije training, die nog bij daglicht werd verreden, was het Charles Leclerc die met een rondetijd van 1.33.350 de snelste was, gevolgd door teamgenoot Carlos Sainz op minder dan een tiende. In die minder representatieve sessie stond de top-vijf binnen twee tienden van elkaar, maar dat beeld zou in de tweede vrije training flink veranderen. Toen was het opnieuw een één-twee voor Ferrari, dit keer met Sainz als de nummer een en Leclerc als nummer twee.

Het onderlinge verschil bedroeg slechts achttien duizendsten van een seconde, maar interessanter voor de Scuderia was het gat naar de concurrentie. George Russell kwam het dichtst in de buurt van de tijd van Sainz, maar gaf twee tienden toe. Fernando Alonso keek tegen een achterstand van ruim drie tienden aan, terwijl het gat naar Lewis Hamilton op de vijfde plaats al bijna een halve seconde bedroeg.

Sainz, die in VT2 een rondetijd van 1.32.120 noteerde, spreekt van een 'positieve vrijdag'. "De auto leek al vanaf de eerste ronde van de eerste vrije training in de juiste window te zitten, dus we bleven geconcentreerd op het verfijnen van de afstelling tijdens de tweede vrije training. Ik verwacht dat de baan morgen beter zal zijn, dus dan zouden we meer grip moeten hebben. Dan zullen we wel zien in hoeverre onze concurrenten en wijzelf kunnen verbeteren voor de kwalificatie", aldus de Spanjaard.

Het leek op vrijdag een kat-en-muisspel wat betreft de motorinstelling. Mercedes-coureur George Russell vermoedt namelijk dat Ferrari de motoren nog niet volledig had opengeschroefd, terwijl Leclerc op zijn beurt weer verwacht dat de concurrentie weer wat tijd zal vinden. "Het was een behoorlijk goede dag", blikt de Monegask terug op zijn vrijdag op Marina Bay Street Circuit. "De auto ziet er een beetje competitiever uit dan we verwacht hadden op een baan als deze, maar we moeten ons niet laten meeslepen omdat ik denk dat de concurrentie nog niet hun ware tempo laten zien." Zelf wil Leclerc vooral werken aan het optimaliseren van de balans. "Ik weet zeker dat we met verdere verbeteringen zullen komen voor morgen", besluit de nummer zes van het kampioenschap.