Max Verstappen voorspelde in Monza al dat de Grand Prix van Singapore een lastiger raceweekend zou worden voor Red Bull Racing. Volgens de tweevoudig wereldkampioen gaat de auto niet heel goed over de hobbels en kerbstones en is dat één van de weinige minpunten van de verder ijzersterke RB19. Tijdens de eerste actiedag op het Marina Bay Street Circuit lijken zijn woorden extra kracht bijgezet. In de eerste training sloot Verstappen meteen achter de Ferrari's aan op P3, maar in de tweede oefensessie moest hij genoegen nemen met de achtste plek. Teamgenoot Sergio Perez was slechts één stekje hoger in de ranglijst te vinden en toonde zich op de boordradio ontevreden over de balans.

Verstappen gaf na afloop eveneens te kennen dat de balans van de auto nog veel te wensen over laat. “Het ging slechter dan verwacht vandaag”, laat Verstappen, die de afgelopen tien Grands Prix heeft gewonnen, achter de Red Bull-garage weten. De regerend wereldkampioen legt de vinger op de zere plek: “We worstelden gewoon veel met de balans van de auto. We hebben vrij veel geprobeerd tijdens de tweede training. Sommige dingen werkten, andere dingen niet. We kregen de auto uiteindelijk niet op orde, dus we hebben vanavond nog behoorlijk wat uit te zoeken.”

Gevraagd of dit de meeste lastige vrijdag van het jaar was, antwoordt de leider in het kampioenschap: “Nou ja, er zijn gewoon nog wat dingen die we niet begrijpen, dus daar moeten we naar gaan kijken.” Of hij het idee heeft dat de Brits-Oostenrijkse formatie voldoende progressie kan boeken om zaterdag nog een gooi naar de pole-position te kunnen doen? Verstappen: “We zullen ons proberen te verbeteren, maar het verschil is vrij groot. Ferrari is erg snel en bij ons ging het gewoon veel slechter dan verwacht.”

Video: Max Verstappen gaat driftend over het circuit van Singapore