Ten opzichte van 2022 hebben de stewards van de Formule 1 veel minder strafpunten uitgedeeld in 2023. Daar waar het totaal vorig jaar nog uitkwam op 75 strafpunten, verzamelden de coureurs er afgelopen seizoen maar 42 - een afname van 44 procent. Dat komt vooral doordat de FIA heeft besloten om kleine vergrijpen als andere rijders hinderen niet langer te bestraffen met strafpunten. Voor zwaardere overtredingen als botsingen en andere coureurs van de baan duwen werden wel strafpunten uitgedeeld, net als vorig seizoen het geval was.

In totaal waren er 22 straffen die ook tot strafpunten leidden. Lance Stroll was in Las Vegas de enige die in één klap drie strafpunten kreeg voor het inhalen onder dubbele gele vlaggen. Drie keer leidde een straf tot één strafpunt: Sergio Perez kreeg er eentje voor een botsing met Alexander Albon in Singapore, Nico Hülkenberg voor te snel rijden onder de rode vlag in de kwalificatie in Canada en Yuki Tsunoda voor het van de baan duwen van Zhou Guanyu in Spanje. De overige achttien keer dat er strafpunten werden uitgedeeld, ging het om twee stuks. In veertien van de gevallen werden strafpunten gegeven wegens een botsing met een andere rijder. Drie keer ging het om iemand van de baan duwen, eveneens drie keer om het negeren van vlaggen, eenmaal om onveilig terugkeren op de baan en één keer om inhalen tijdens een safety car-fase.

Perez voert ranglijst aan, maar loopt niet direct gevaar

Tien coureurs slaagden er in 2023 in om zonder strafpunten te blijven. Dat gold onder meer voor Pierre Gasly, die vorig jaar de ranglijst nog aanvoerde met tien punten op zijn licentie. Ook Alpine-teamgenoot Esteban Ocon bleef keurig in het juiste spoor, net als onder meer Charles Leclerc, Fernando Alonso en Lando Norris. Aan de andere kant van het spectrum eindigde Sergio Perez juist met de meeste strafpunten op zijn conto. Hij verzamelde er maar liefst zeven, die hij allemaal ontving in de tweede helft van het seizoen. Zodoende moet de Mexicaan van Red Bull Racing in de eerste seizoenshelft van 2024 op zijn tellen passen, want met nog vijf strafpunten loopt hij tegen een schorsing aan.

De twee Noord-Amerikanen in F1 volgen op de posities twee en drie op de ranglijst. Logan Sargeant verzamelde in zijn debuutseizoen bij Williams zes strafpunten, zijn Aston Martin-collega Lance Stroll besloot het seizoen met vijf punten op zijn licentie. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell staan allebei op vier strafpunten, terwijl er ook twee Nederlanders op de lijst staan. Max Verstappen kreeg twee strafpunten voor het van de baan duwen van Charles Leclerc in Las Vegas en dat waren tevens zijn enige strafpunten. Ook Nyck de Vries verzamelde er twee door Kevin Magnussen in Oostenrijk richting de uitloopstrook te duwen. Hoewel hij al een klein halfjaar ontbreekt in F1, blijven de strafpunten van de Fries nog tot begin juli 2024 staan.

Hoeveel strafpunten scoorden F1-coureurs in 2023?

Punten

Coureur Team 2023

Eerste punten kwijt? 12 - - Schorsing 7 Sergio Perez Red Bull 17-09-2024 (1) 6 Logan Sargeant Williams 03-09-2024 (2) 5 Lance Stroll Aston Martin 09-07-2024 (2) 4 Lewis Hamilton Mercedes 29-07-2024 (2) George Russell Mercedes 28-05-2024 (2) 3 Yuki Tsunoda AlphaTauri 04-06-2024 (1) Nico Hülkenberg Haas 28-05-2024 (2) 2 Max Verstappen Red Bull 18-11-2024 (2) Carlos Sainz Ferrari 02-04-2024 (2) Valtteri Bottas Alfa Romeo 29-10-2024 (2) Zhou Guanyu Alfa Romeo 23-07-2024 (2) Nyck de Vries AlphaTauri 02-07-2024 (2) 0 Charles Leclerc Ferrari - Pierre Gasly Alpine - Esteban Ocon Alpine - Kevin Magnussen Haas - Lando Norris McLaren - Oscar Piastri McLaren - Fernando Alonso Aston Martin - Daniel Ricciardo AlphaTauri - Alexander Albon Williams - Liam Lawson AlphaTauri -

Waarvoor F1-coureurs strafpunten kregen in 2023

Coureur Totaal Punten Grand Prix Vergrijp Vervalt Verstappen 2 2 Las Vegas Van de baan duwen 18-11-2024 Perez 7 1 Singapore Botsing 17-09-2024 2 Japan Inhalen achter safety car 24-09-2024 2 Japan Botsing 24-09-2024 2 Abu Dhabi Botsing 26-11-2024 Leclerc 0 Sainz 2 2 Australië Botsing 02-04-2024 Hamilton 4 2 België Botsing 29-07-2024 2 Italië Botsing 03-09-2024 Russell 4 2 Monaco Onveilig terug op de baan 28-05-2024 2 Las Vegas Botsing 18-11-2024 Gasly 0 Ocon 0 Norris 0 Piastri 0 Bottas 2 2 Mexico Botsing 29-10-2024 Zhou 2 2 Hongarije Botsing 23-07-2024 Alonso 0 Stroll 5 2 Groot-Brittannië Botsing 09-07-2024 3 Las Vegas Inhalen onder dubbel geel 17-11-2024 Magnussen 0 Hülkenberg 3 2 Monaco Botsing 28-05-2024 1 Canada Te snel onder rode vlag 17-06-2024 Tsunoda 3 1 Spanje Van de baan duwen 04-06-2024 2 Nederland Botsing 27-08-2024 De Vries 2 2 Oostenrijk Van de baan duwen 02-07-2024 Ricciardo 0 Lawson 0 Albon 0 Sargeant 6 2 Italië Botsing 03-09-2024 2 Japan Botsing 24-09-2024 2 Mexico Niet aan gele vlag gehouden 28-10-2024

Verstappen pakt meeste reprimandes in 2023

Bij vergrijpen waar geen straf en geen strafpunten voor uitgedeeld hoeven te worden, kunnen de F1-stewards nog grijpen naar de officiële waarschuwingen. Deze reprimandes leiden in principe niet tot een straf, tenzij een coureur er gedurende een seizoen vijf van verzamelt - waarvan er vier voor een vergrijp tijdens het rijden moeten zijn. Dat overkwam Yuki Tsunoda vorig seizoen nog, waardoor hij een gridstraf van tien plaatsen kreeg. Dit jaar kreeg de Japanner van AlphaTauri slechts één reprimande, net als onder meer Hamilton, Carlos Sainz, Alonso, Perez en Norris. De ranglijst wordt verrassend genoeg aangevoerd door Verstappen, die net als Sargeant twee reprimandes kreeg. Beide kreeg de Nederlander in Singapore voor het hinderen van een andere coureur.