F1-strafpunten in 2022: Verstappen, Tsunoda en Stroll aan kop

Coureurs moeten over een FIA-superlicentie beschikken om in de Formule 1 uit te komen. Enkele jaren geleden besloot de autosportfederatie om daar een soort puntenrijbewijs van te maken. Als een F1-coureur binnen een tijdsbestek van 12 maanden 12 strafpunten op zijn superlicentie verzamelt, dan volgt er een schorsing van één race. Die strafpunten kunnen de stewards aanvullend uitdelen als zij een rijder al op de bon hebben geslingerd en blijven precies een jaar staan. Tot dusver is het echter nog niet voorgekomen dat iemand in de Formule 1 een schorsing opliep vanwege het vergaren van twaalf strafpunten.

Stroll, Tsunoda en Verstappen aan kop

Max Verstappen, Yuki Tsunoda en Lance Stroll staan voor aanvang van de Spaanse Grand Prix bovenaan de lijst, maar hoeven zich nog niet meteen zorgen te maken over een eventuele schorsing. De drie rijders hebben elk zeven punten. Stroll maakte het vooral in Australië erg bont. Door twee verschillende incidenten haalde hij drie punten in één weekend. Hij stond daardoor even op acht punten, maar kort daarna kwam een ouder strafpunt van hem te vervallen.

Max Verstappen blijft voorlopig nog wel even op zeven strafpunten staan. Bij de regerend kampioen vervallen op 12 september 2022 twee strafpunten, die hij overhield aan de aanrijding met Lewis Hamilton in de Italiaanse Grand Prix. Tsunoda verliest op 26 juni een strafpunt. De Japanner werd op 26 juni 2021 op het matje geroepen voor het hinderen van een collega tijdens de kwalificatie. Het strafpunt komt precies een jaar later te vervallen.

Fernando Alonso is een andere stijger. Hij haalde in de Grand Prix van Miami maar liefst drie strafpunten en staat nu op een totaal van vijf. Ook Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen en Alexander Albon kregen er begin dit jaar al wat punten bij. Zij staan allemaal op twee.

Drie coureurs staan ‘droog’: Charles Leclerc, Carlos Sainz en Mick Schumacher hebben in het voorbije kalenderjaar geen enkel strafpunt gehaald.

Overzicht: F1-strafpunten per coureur

Coureur Strafpunten Grand Prix Punten Vergrijp Vervaldatum Yuki Tsunoda 7 Stiermarken 1 Hinderen 26-06-2022 Oostenrijk 1 Over witte lijn ingang pits rijden 07-07-2022 Oostenrijk 1 Over witte lijn ingang pits rijden 07-07-2022 Sao Paulo 2 Botsing 14-11-2022 Saudi-Arabië 2 Botsing 05-12-2022 Max Verstappen 7 Italië 2 Botsing 12-09-2022 Qatar 2 Negeren dubbel geel 21-11-2022 Saudi-Arabië 1 Voordeel buiten de baan 05-12-2022 Saudi-Arabië 2 Botsing 05-12-2022 Lance Stroll 7







Hongarije 2 Botsing 01-08-2022 Rusland 2 Botsing 26-09-2022 Australië 1 Hinderen 10-04-2023 Australië 2 Botsing 09-04-2023 Nicholas Latifi 6 Azerbeidzjan 3 Niet door pits rijden onder safety car 06-06-2022 Oostenrijk 3 Negeren gele vlag 04-07-2022 Lando Norris 5 Azerbeidzjan 3 Niet naar pits onder rode vlag 05-06-2022 Oostenrijk 2 Buiten de baan duwen 04-07-2022 Valtteri Bottas 5 Stiermarken 2 Gevaarlijk rijden in pits 25-06-2022 Hongarije 2 Botsing 01-08-2022 Qatar 1 Negeren gele vlag 21-11-2022 Sergio Perez 5 Oostenrijk 2 Buiten de baan duwen 04-07-2022 Oostenrijk 2 Buiten de baan duwen 04-07-2022 Italië 1 Voordeel buiten de baan 12-09-2022 Fernando Alonso 5



Turkije 2 Botsing 10-10-2022 Miami 1 Voordeel buiten de baan 08-05-2023 Miami 2 Botsing 08-05-2023 Nikita Mazepin 4 Oostenrijk 3 Negeren dubbel geel 04-07-2022 Italië 1 Botsing 12-09-2022 Antonio Giovinazzi 3 Oostenrijk 2 Inhalen achter de safety car 04-07-2022 Italië 1 Onveilig terugkomen op de baan 12-09-2022 Pierre Gasly 2 Turkije 2 Botsing 10-10-2022 Lewis Hamilton 2 Groot-Brittannië 2 Botsing 18-07-2022 Daniel Ricciardo 2 Australië 2 Hinderen 26-03-2023 Kevin Magnussen 2 Miami 2 Botsing 08-05-2023 Alexander Albon 2 Saudi-Arabië 2 Botsing 27-03-2023 Sebastian Vettel 1 Oostenrijk 1 Hinderen 03-07-2022 Esteban Ocon 1 Italië 1 Botsing 12-09-2022 George Russell 1 Groot-Brittannië 1 Botsing 17-07-2022 Zhou Guanyu 1 Bahrein 1 27-03-2023 Carlos Sainz 0 - Charles Leclerc 0 - Mick Schumacher 0 -