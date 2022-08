F1-stats België 2022: Bruce McLaren na ruim 60 jaar geëvenaard

Na afloop van iedere race tijdens het Formule 1-seizoen 2022 zet Motorsport.com de mooiste en opvallendste statistieken op een rij. Ditmaal zijn dat de feiten en cijfers van de veertiende ronde van het kampioenschap, de Grand Prix van België

Het evenement en de deelnemers

De coureurs rijden na de start door de eerste bocht

>>> De Grand Prix van België werd voor de 67e keer georganiseerd en is daarmee het op drie na vaakst verreden evenement in het wereldkampioenschap Formule 1.

>>> Spa-Francorchamps is na het 55e bezoek van de Formule 1 eveneens het op drie na vaakst bezochte circuit.

>>> Pierre Gasly verscheen op Spa aan de start van zijn 100e Grand Prix.

De kwalificatie

Carlos Sainz erfde pole-position door de gridstraf van Max Verstappen

>>> Max Verstappen was de snelste in de kwalificatie, maar door zijn gridstraf kwam de pole-position in handen van Carlos Sainz. Het is de tweede pole van zijn F1-carrière.

>>> Voor Ferrari was het pole-position 239 als constructeur en nummer 240 als motorfabrikant.

>>> Sainz mocht voor de zesde keer vanaf de eerste startrij starten, even vaak als Didier Pironi en Elio de Angelis. Voor Sergio Perez was het de vierde keer, waarmee hij Wolfgang von Trips, Eddie Irvine en Robert Kubica evenaart.

>>> Met Fernando Alonso op de derde plek bestond de gehele top-drie op de grid uit Spaanstalige coureurs. Dat is nog niet eerder voorgekomen.

>>> Alpine eindigde voor de tweede race op rij met twee auto's in de top-zes tijdens de kwalificatie. Dat is voor Team Enstone de eerste keer sinds de Duitse en Hongaarse GP's van 2013, toen Romain Grosjean en Kimi Raikkonen voor de tot Lotus omgedoopte renstal reden.

>>> Anderzijds eindigde Mercedes met beide auto's buiten de top-zes. Het is na Imola de tweede keer dit seizoen dat dit gebeurt, terwijl de Braziliaanse GP van 2012 daarvoor de laatste maal was.

>>> Alex Albon tekende met de negende plek voor zijn beste kwalificatie van het seizoen - en die van Williams.

>>> Voor het eerst in zijn carrière eindigde Valtteri Bottas als laatste in de kwalificatie. Ook was hij sinds de GP van Monaco in 2015 niet meer uitgeschakeld in Q1 - maar liefst 148 races geleden.

De race

De start van de Formule 1 Grand Prix van België 2022

>>> Max Verstappen pakte zijn 29e Grand Prix-zege, waarmee hij achtste blijft op de eeuwige ranglijst.

>>> Red Bull pakte zijn 85e overwinning als constructeur en de tiende als motorleverancier.

>>> Verstappen staat in 2022 op 9 zeges in 14 races, goed voor een winstpercentage van 64 procent. Alleen Alberto Ascari (6 uit 8 in 1952), Michael Schumacher (13 uit 18 in 2004), Jim Clark (7 uit 10 in 1963), Sebastian Vettel (13 uit 19 in 2013), Juan Manuel Fangio (6 uit 9 in 1954), Lewis Hamilton (11 uit 17 in 2020) en opnieuw Schumacher (11 uit 17 in 2002) deden het ooit beter.

>>> Met zijn zege vanaf de 14e startpositie werd Verstappen de tweede coureur ooit die twee keer op rij wint door vanaf P10 of lager te starten. Zijn voorganger? Bruce McLaren, die de GP van de Verenigde Staten in 1959 en de Argentijnse GP van 1960 won door vanaf P10 en P13 te starten.

>>> De veertiende plek op de grid levert verrassend veel winnaars op. In de afgelopen 30 jaar gingen Olivier Panis (Monaco 1996), Johnny Herbert (Europa 1999), Jenson Button (Hongarije 2006) en Lewis Hamilton (Duitsland 2018) Verstappen voor met een zege vanaf P14, wat in die periode de succesvolste startplek buiten de top-zeven is geweest.

>>> Verstappen is de derde coureur die de Belgische GP vanaf buiten de top-tien wint, na Jim Clark (vanaf P12 in 1962) en Michael Schumacher (vanaf P16 in 1995).

>>> Verstappen noteerde voor de 20e keer de snelste ronde van de race, even vaak als Nico Rosberg.

>>> Verstappen eindigde voor de 71e keer op het podium in F1. Voor Sergio Perez was het podiumplek 21, even vaak als René Arnoux, terwijl Carlos Sainz voor de 13e keer op het ereschavot eindigde. Daarmee evenaart hij onder meer Jochen Rindt, François Cevert, Gilles Villeneuve, Didier Pironi en Nick Heidfeld.

Sergio Perez, Max Verstappen en Carlos Sainz op het podium

>>> Dit is de 21e dubbelzege van Red Bull Racing ooit en de vierde van dit seizoen.

>>> Voor zijn derde plek in 2022 eindigde Sainz nooit beter dan tiende tijdens de Belgische GP.

>>> Na zijn zesde plek heeft Charles Leclerc maar één keer op het podium gestaan in de laatste negen races. In die periode scoorde hij 82 punten, terwijl Verstappen er 199 scoorde.

>>> Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vielen allebei uit, de tweede keer dat dit gebeurde sinds de Fin in 2013 debuteerde. Eerder vielen zij als Mercedes-teamgenoten allebei uit tijdens de Oostenrijkse GP van 2018. Wel zijn Hamilton (9,27 procent) en Bottas (10,94 procent) de coureurs met het laagste percentage uitvalbeurten.

>>> Hamilton viel voor de vijfde keer in zijn carrière uit in de eerste ronde, even vaak als Esteban Ocon. Opvallend genoeg is het de derde keer dat dit hem overkomt op Spa-Francorchamps, na 2009 en 2012.